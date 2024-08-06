Türk lirası 2021'den bu yana en değerli seviyesinde

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Son gelişmelere göre, araç sahiplerini memnun edecek bir indirim haberi geldi. Peki, 5 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar, dizel yakıtın fiyatı kaç para oldu? İşte güncel rakamlar ve detaylar.