Türk Lirası değerleniyor: Eylül ayında 2 puanlık artış var

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,10 puan artarak 55,52'ye çıktı.
Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu.
TL'nin değeri TÜFE bazında 1,31 puan arttı
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3,48 puan artışla 84,81'den 88,29'a çıktı.
Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.