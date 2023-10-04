Türk Lirası değerleniyor: Eylül ayında 2 puanlık artış var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, sıkıntılara rağmen ülkede 20 yıldır istikrar olduğunu belirterek, "Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir." dedi. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, "Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz." dedi.