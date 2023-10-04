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Ekonomi

Türk Lirası değerleniyor: Eylül ayında 2 puanlık artış var

TL'nin reel değeri açısından bir gösterge olan TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,10 puan artarak 55,52'ye yükseldi. Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunurken Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.

15:04 . 4/10/2023 mercredi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,10 puan artarak 55,52'ye çıktı.


Endeks, ağustosta 52,42 düzeyinde bulunuyordu.


TL'nin değeri TÜFE bazında 1,31 puan arttı


Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3,48 puan artışla 84,81'den 88,29'a çıktı.


Türk lirasının değeri, eylülde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 1,31 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,03 puan arttı.



Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık
Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, sıkıntılara rağmen ülkede 20 yıldır istikrar olduğunu belirterek, "Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir." dedi. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, "Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz." dedi.


#Türk Lirası
#Reel efektif döviz kuru endeksi
#TÜFE
#Döviz kuru
#Merkez Bankası
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