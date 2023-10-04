Rusya'dan petrol üretim kesintisi kararı

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna'ya yönelik bir desteğin olup olmayacağı konusuna ilişkin, "Ukrayna ile ilgili yapabileceklerimiz çok fazla ve son bir buçuk yılda bunu kanıtladık. Yapmamız gereken tek şey bunu devam ettirmek. Bu da birlik olmamız, silah, mühimmat eğitimi gibi yollarla desteğimizi sürdürmeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.