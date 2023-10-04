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Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, sıkıntılara rağmen ülkede 20 yıldır istikrar olduğunu belirterek, "Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir." dedi. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, "Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz." dedi.

14:24 . 4/10/2023 mercredi
AA
Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu.

Bakan Özhaseki, Kayseri'nin mobilya üretimi ve satışında Türkiye'de ilk 3 il arasında yer aldığını, 1000'e yakın fabrikada 25 binden fazla kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.


Milyar dolara yakın bir ihracattan bahsettiklerini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ama iç piyasa payı daha büyük diyebiliyoruz. Çok şükür bu sektör gittikçe gelişiyor. Kayseri'nin en önemli sektörlerinin başında gelmeye başlıyor. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. Şehrimizdeki bu gelişmeleri de birebir hem takip etmeye hem yardımcı olmaya hem de sorunu yerinde çözmeye gayret ediyoruz. Ülkemizde de işler iyi gidiyor. Binbir türlü sıkıntılara rağmen bu ülkede 20 yıldır bir istikrar var. Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir."

"G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz"

Bakan Özhaseki, son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin ihracatının 254 milyar dolara ulaştığını belirterek, üretimin önemine dikkati çekti.

Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz. Şimdi elbette problemlerimiz var. Ama bunu çözebilecek irade, dirayet var. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde çalışma ve çaba var."


Özhaseki, Türkiye'nin terör örgütleri ve depremsellik gibi iki dezavantajının olduğunu vurguladı.

Terör örgütlerinin genellikle dışarıdan tahrikli ve destekli olduğunu aktaran Özhaseki, "Yıllardır verilen mücadele neticesinde artık PKK'dan, FETÖ'den, DEAŞ'tan veyahut DHKP-C diye bir başka intikamcı örgütten fazlaca bahsedilmiyor. Onlar yok oldular. Dağlar, taşlar, şehirler temizlendi, ülke huzur içerisinde. Arada bir sızma yaparak sadece canımızı yakmaya çalışıyorlar, hepsi o kadar. Bunların da üstesinden gelecek gücümüz var." diye konuştu.

Özhaseki, depremselliğin ise bundan sonra da yüzyıllar boyunca karşılarına çıkmaya devam edeceğine işaret ederek, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'ndeki fay hattının yıllardır kırılmaya devam ettiğini ve binlerce yıldır bu fay hatlarında hareketlilik olduğunu dile getirdi.

Bunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini ve doğayla kavga edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Siz oraya kafa tutarsanız yüzde 100 yenilirsiniz. Çünkü oradan öyle bir güçlü enerji geliyor ki onunla savaşılmaz. Yapacağınız tek şey onu bilerek hareket etmek. Deprem bölgesinde şimdi köy evleri için çelik model geliştiriyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde çelik karkas üzerine depreme dayanıklı 100 bin civarında ev yapacağız. Bakın, bir taraftan da bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Ufak tefek ekonomik olarak sıkıntılarımız olsa da bazı dertlerimiz bulunsa da bütün bu yaraları saracak güce sahibiz. Bizler büyük bir milletiz."

"Terörle mücadele devam edecek"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için 88 milyonun tek yumruk çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.


Ülkeyi ve milleti layık olduğu yerlere ulaştırmak için gece gündüz canla başla çalışacaklarını belirten Akar, "Tabi burada engeller olacak. Bir Kovid-19 olacak, bir gün deprem çıkacak ve bir de başımızda bu alçaklar, teröristler olacak. İşte burada işinde ve gücünde olan kardeşimizi alçakça ve kalleşçe şehit ettiler. Fakat Allah'a çok şükür emniyet kuvvetlerimiz bunların hesabını sordu, kardeşimizin kanını yerde bırakmadılar. Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor. İnşallah en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi.


Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı
Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili konular konuşuldu. Hepsi de neredeyse benim bakanlığımı ilgilendiriyordu. Ben bu konularda zaten üzerime düşeni hakkıyla yapıyorum. Merak etmeyin ama onun dışında gördüğünüz bir, iki manzaradan bahsedeceğim sizlere. O Birleşmiş Milletlerin malum binasının tam karşısında yüksekçe bir bina var. Üstünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Üstünde Türkevi yazıyordu. İftihar ettik. Bütün toplantılarımızı Türkevi'nde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşebilmek için birçok devlet başkanı randevu istediler. Kuyrukta bekliyorlardı" dedi.


#Mehmet Özhaseki
#kayseri
#Hulusi Akar
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
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