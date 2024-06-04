Türk lirası son üç yılın zirvesinde

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yıldır üretilen çok amaçlı özel arazi aracı, 12 ülkeye ihraç ediliyor. Üretici firma tarafından zorlu arazi koşulları için tasarlanan 2,8 metre yükseklik, 4 metre uzunluk ve 2,5 metre genişliğe sahip 2,5 tonluk dörtçeker özel arazi aracı, sadece karada değil su yüzeyinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor.