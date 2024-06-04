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Ekonomi

Türk lirası son üç yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

15:08 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 15:12 - 4/06/2024 Salı
AA
Türk Lirası
Türk Lirası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.


Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.


Bir yıl içindeki en güçlü performans


Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.


Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.




#TCMB
#Türk lirası
#Merkez Bankası
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