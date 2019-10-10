Türk Lirası'nın arkasında durun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bölgenin yüzde 95 doluluk oranı ve 15 bin kişilik istihdam kapasitesiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

İZMİR'E 56 MİLYARLIK YATIRIM

Varank, İzmir'in ihracatta ilk 5'te olmasının nedenini güçlü üretim merkezlerinin bulunmasına bağlayarak, "Elbette bu başarıda AK Parti hükümetlerince izlediğimiz üretim ve yatırım politikalarının büyük payı var. Türkiye genelinde, yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 senede 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik ve 70 bine yakın istihdamın oluşturulmasına katkı sağladık. Yine bu dönemde Menemen, Bağyurdu ve Torbalı'da 3 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 13'e çıkardık" diye konuştu.

ÜRETİM ARTIŞI YÜKSELİŞTE

Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlandığına işaret eden Varank, "Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi üretiminde aylık bazda iyileşmeler var. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 17 ay sonra ilk defa eşik değerin üzerine çıktı. Yani yeni siparişler artıyor. Bu önümüzdeki dönemde üretim artışı açısından oldukça olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

TL'YE SALDIRIYA KARŞI DİK DURUŞ

Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti: "Hal böyleyken, özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk lirasının arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk lirasından asla uzaklaştırmasın. Görüyorsunuz ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken aynı zamanda bölgemizdeki meydan okumalarla da mücadele ettik, ediyoruz bundan sonra da devam edeceğiz. Şunu iyi bilmek lazım. Türkiye'nin yaptığı kolay bir iş değil. Sınırımızın hemen yanı başında bir terör devleti kurmak için yıllardır çok büyük planlar, çok büyük harcamalar yapılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmattan tutun, beslenen paralı askerlere kadar harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Kurdukları ve besledikleri örgütlerle birtakım kılıflara sokarak kendi hedeflerine ulaşmak için sinsice planlar yaptılar."

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Volkswagen değer KATACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, “Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurması kesinleşti. Aldığımız bilgilere göre yaklaşık 1 milyar avro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 4 bin personelin istihdamı hedefleniyor. Yapılacak yatırımın hem ülkemiz ekonomisine, hem de Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız” diye konuştu.

MAKİNE SEKTÖRÜNE YERLİLİK ÇAĞRISI

Yeni vizyoner bir projeleri olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı makine sektöründe çağrıya açtık, 22 Kasım'a kadar başvurular devam edecek. Pek çok özelliğiyle beni de oldukça heyecanlandıran bu program, ülkemizde ilk defa uygulanıyor. Bu programda fikirden ürüne varıncaya dek tüm desteklerimizi uçtan uca bir sistemle kurguladık. Alıcı ve satıcıyı aynı anda teşvik ederek, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini hedefliyoruz. Böylelikle hem cari açık verdiğimiz alanlarda üretim kapasitesini geliştirecek hem de ileri teknolojili ürünlerde sıçrama yapabileceğimiz fırsatlar oluşturacağız." Varank, desteklenecek yatırımların stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacağını, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşviklerin devreye gireceğini de aktardı. Bakan Varank, Türkiye'de yerleşik olmak kaydıyla tüm yabancı yatırımcıların da programa başvurabileceğini vurguladı.