Ekonomi Türk Metalin talebi yüzde 26 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Metal’in talebi yüzde 26 zam

Türk Metal Sendikası, 2019-2020 yıllarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçi ücretlerine ilk altı ay toplamda yüzde 26,28'lik zam talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sendika Genel Başkan Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili taleplerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Grup Toplu İş Sözleşmesinin Renault, TOFAŞ, Ford, Mercedes, MAN, Arçelik ve Bosch gibi önemli iş yerlerini kapsadığını belirten Kavlak, yaklaşık 120 bin metal işçisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendirdiğini söyledi.

Pevrul Kavlak

Üyelerinin beklenti ve önerilerini yaptırdıkları anketlerle belirleyerek sözleşme taleplerini tespit ettiklerini vurgulayan Kavlak, şu bilgileri verdi:

ENFLASYON ORANI BAZINDA OLMALI

"Birinci altı ay için toplam 26,28 zam talebimiz var. Bunun içerisinde 15,55 liranın altındaki saatlik ücretlere 15,55 lirayı geçmeyecek şekilde 75 kuruş iyileştirme bulunuyor. Bunun oransal karşılığı yüzde 3,97. Bütün saatlik ücretlere yüzde 20 zam. Bunun oransal karşılığı da yüzde 20. Sosyal haklar başlığı altında Kurban Bayramı harçlığının yüzde 60, diğer sosyal hakların yıllık yüzde 30 artırılması talebimiz var. Bunun oransal karşılığı ise yüzde 2,31. Böylece toplamda 26,28 zam talebimiz ortaya çıkıyor. Ayrıca ikinci altı ay enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, ikinci yıl sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 talep ediyoruz."

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