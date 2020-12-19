Türk mühendisler insansız helikopter geliştirdi

Türk teknoloji şirketi Titra, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için bir helikopteri insansızlaştırdı.

Geliştirdikleri platformu, "insanlı olarak uçan bir platformun insansızlaştırılması" olarak tanımlayan

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, "Odaklandığımız temel teknoloji ve çözüm, insansızlaştırabilme yeteneği. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu. Global marketten insanlı bir platformu satın aldık ve Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yaparak dönüşüm sürecini başlattık.

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850 kilometre uçuş menziline sahip

Uzun süre havada kaldığı için motor performansının artırılması gerekiyordu. Motorda bazı modifikasyonlar yaptık. Normalde bir insan tarafından kontrol edilen fonksiyonların insansız olarak yerine getirilebilmesi için elektromekanik ekipman modernizasyonu gerçekleştirdik. Çalışmalar sonunda 800-850 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7-8 saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde ettik."

Yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'de seri üretim

Platform konusundaki asıl hedeflerinin insansızlaştırma sürecinin gerçekleştirilebilirliğini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Dönmez, ilk aşamada bunu başardıklarını söyledi.

Dönmez, "Hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek. Burada bir insansızlaştırma yaptık. Bu, envanterdeki herhangi bir platformun da insansızlaştırılabileceğinin göstergesi. Bir platformun dünüşümü 6-8 ay kadar süre alabilir. Bu platform hali hazırda uçuşa hazır, testleri gerçekleştirilmiş ve teknolojisi doğrulanmış bir platform niteliği taşıyor" diye konuştu.

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