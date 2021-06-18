Ekonomi Türk mühendisler geliştirdi Üretici ile çiftçi arasında köprü olacak portal hizmete açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk mühendisler geliştirdi: Üretici ile çiftçi arasında köprü olacak portal hizmete açıldı

Albayrak Grubu şirketlerinden ALBİL bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen “Çiftçi Portalı” Erzincan ve Erzurum'da çiftçilerinin kullanımına açıldı. Üretici ile fabrika arasında köprü oluşturacak portal ile Sukkar markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarına pancar tedarik eden çiftçiler işlerini kolaylaştıracak bilgi akışına rahatlıkla erişebilecek.

Haber Merkezi İHA
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Sukkar Çiftçi Portalı hizmete açıldı
“Çiftçi Portalı” Projesi, Erzincan ve Erzurum çiftçilerinin kullanımına açıldı.

2000 yılından itibaren Bilgi Teknolojisi alanında dijital tabanlı çözümler üreten, Albayrak Grubu şirketlerinden ALBİL, "Çiftçi Portalı" geliştirdi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen “Çiftçi Portalı” Projesi, 2021 Kampanya Dönemi ile birlikte Erzincan ve Erzurum çiftçilerinin kullanımına açıldı.

Yine Albayrak Grubu bünyesindeki Sukkar markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'na pancar tedarik eden çiftçiler, bu portal ile işlerini kolaylaştıracak bilgi akışına rahatça erişebilecek.

TÜM BİLGİLERE DETAYLI ULAŞABİLECEKLER

Proje hakkında bilgi veren Albayrak Grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Erdem Ezim, "Çiftçilerimiz portal uygulaması üzerinden fabrikalarımıza teslim ettikleri pancar miktarı, fire oranı, polar oranı, küspe alımları, küspe kart bakiyeleri, avans-hakediş tutarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamamız ile ölçülen tarla bilgilerine detaylı olarak erişebilecek. Çiftçi Portalı; çiftçilerimiz ile Sukkar Şeker arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı ve ortak haberleşme ile şeffaflık sağlayarak, çiftçilerin kurumumuza duyduğu güven duygusunu daha da arttıracaktır" dedi.

lbayrak Grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Erdem Ezim
lbayrak Grubu Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Erdem Ezim

FABRİKA VE ÜRETİCİ ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

Sukkar Şeker Üretim A.Ş. Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise, "Geçmiş dönemlerde alışıla gelmiş, göz firesi uygulamasını kaldırıp her çiftçinin firesini birebir belirleme ve tarladan ürününü alıp Erzurum ve Erzincan fabrikalarına taşıyarak iş yükünü ve zahmetini en aza indirdiğimiz gibi şimdi de verilere sağlıklı, doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarının önünü açan teknik yenilikle buluşturuyoruz. Çiftçilerimize kolaylık sağlayacak bu çalışma hem fabrika ve üreticinin arasında köprü oluşmasına hem de ilk defa bu kadar kapsamlı ve kolay bilgi paylaşımını sağlamaktadır emeği geçen başta Albil Merkezi Hizmetler A.Ş olmak üzere herkesi tebrik ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesindeki kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirketi, kuraklığa karşı çiftçilere gelirlerinin düşmemesi için yağmurlama sistemleri ve modern tarım araçları konusunda destek oluyor. Kentte pancar üretimini artırmak için oluşturulan ve Albayrak Grubu'na ait Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları bünyesinde kurulan Mezra Ziraat Anonim Şirket, hem doğal kaynakların verimli kullanılmasını hem de ürünlerin daha iyi sulanabilmesi için çiftçilere devlet teşviki kapsamında kredi ile kar amacı gütmeden yağmurlama sulama sistemi borularını temin ediyor.


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