Türk ormancılarının başarısını Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyada ilk kez zor bir sürecin ardından ardıç tohumlarının çimlenmesini Türk ormancılar başardı. Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) ormancılıkta bir ilke imza atılarak suni yollardan ardıç fidanı üretildi.

Tüm dünyada ardıç tohumlarının yalnızca ardıç kuşlarınca yenilerek dışkı yoluyla atıldığında çimlenebileceği düşünülürken, OGM, Isparta Eğirdir'de bulunan fidanlığında yaptığı çalışmalarla ardıç kuşları olmadan tohum üretti.

Bulunan yönteme göre, suni çimlendirme için her yıl kasım ve şubat ayları arasında orman köylülerinin topladığı olgunlaşmış ardıç kozalakları, fidanlıklarda açık hava koşullarında kurutuluyor. Bazı işlemlerin ardından ham tohumlar elde edilirken, tuzlu su vasıtasıyla bu tohumların boş ve dolu olanları belirleniyor. Dolu tohumlar, küllü suda 3 gün bekletilirken, her gün suyu değiştirilerek karıştırılan tohumlar eleklerde yıkanıp 1-2 saat güneşte serilerek kurutuluyor. Daha sonra limon tuzu ve su karışımında bir gün bekletilen tohumlar yüzdürme havuzunda tekrar yıkanıyor. Böylece çimlenme engeli giderilen tohumlar, daha sonra soğuk hava deposunda 4 derecede 45-50 gün katlamaya alınıyor ve eylül ayının ilk haftası toprakla buluşturuluyor.

30 ton ardıç tohumu üretildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ilk kez bu zor sürecin ardından ardıç tohumlarının çimlenmesini Türk ormancılarının başardığını aktararak, "Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca yine aynı dönemde yaklaşık 30 ton ardıç tohumu ürettik. Üretilen fidanlar ise Anadolu'muzun topraklarında yeniden yeşeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Ardıçların ülke ormanlarının yüzde 3'ünü kapladığını bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Anadolu bozkırının umudu ardıçlar, özellikleri bakımından oldukça faydalı ağaçlardır. Bilhassa ardıçlar, soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklılıkları sebebiyle, iklim değişikliğinin kendini hissettirdiği dünyamızda ülkemizin geleceği açısından sigorta görevi üstlenecek. Ardıçlar, ekstrem iklim koşullarına dayanıklı olmalarının yanında, sık ibre yapıları ve besi değeri yüksek kozalaklarıyla yabanıl hayvanlara iyi bir sığınak ve besin maddesi sağlıyor. Ardıçlar, yaygın kök sistemleri sayesinde erozyon ile mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir tür."

EKONOMİ Gram altın haftaya yükselişle başladı

EKONOMİ Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı