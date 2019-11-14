Türk savunma sanayisinden Asya-Pasifik çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, 18-21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi kabiliyetlerini Asya-Pasifik bölgesinde sergileyecek.

Bölgenin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek.

Fuara Türkiye adına SSB öncülüğünde 32 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılacak.

OYNAT 00:53 ATAK FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi ATAK'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Milli ürünler sergilenecek

Türk savunma sanayisi firmalarınca geniş bir yelpazede katılımın sağlanacağı fuarda, ATAK helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, "flowforming" makineleri ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek.

Türk resmi delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

68 ülkeden 16 bin katılımcı

ASELSAN, Baykar, Meteksan Savunma, MILSOFT, Nurol Makina, SAHA İstanbul, STM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) gibi şirketler katılımcı firmalar arasında yer alacak.

Fuara, Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 ülkeden 16 bini aşkın katılımcının gelmesi bekleniyor.