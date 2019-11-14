Ekonomi Türk savunma sanayisinden Asya-Pasifik çıkarması
DÜNYA EKONOMİSİ

Türk savunma sanayisinden Asya-Pasifik çıkarması

Türk savunma sanayisi, ATAK helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri ve mühimmatlar gibi milli ürünleri 18-21 Kasım'da gerçekleştirilecek Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergileyecek.

Haber Merkezi AA
ATAK helikopteri
ATAK helikopteri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 32 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, 18-21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi kabiliyetlerini Asya-Pasifik bölgesinde sergileyecek.

Bölgenin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 18-21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek.

Fuara Türkiye adına SSB öncülüğünde 32 firma ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılacak.

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Milli ürünler sergilenecek

Türk savunma sanayisi firmalarınca geniş bir yelpazede katılımın sağlanacağı fuarda, ATAK helikopteri başta olmak üzere, hava araçları, deniz sistemleri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, "flowforming" makineleri ve öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek.

Türk resmi delegasyonu fuar sırasında, ev sahibi ülke makamları ve katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

68 ülkeden 16 bin katılımcı

  • ASELSAN, Baykar, Meteksan Savunma, MILSOFT, Nurol Makina, SAHA İstanbul, STM, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) gibi şirketler katılımcı firmalar arasında yer alacak.

Fuara, Asya ülkeleri başta olmak üzere 68 ülkeden 16 bini aşkın katılımcının gelmesi bekleniyor.

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Türkiye'den
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