Ekonomi Türk savunma şirketlerine yaptırım tehdidi
İŞ DÜNYASI

Türk savunma şirketlerine yaptırım tehdidi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle ABD'nin F-35'in Türk tedarikçilerinin ötesinde Türk savunma şirketlerine de yaptırım uygulayabileceği öne sürüldü.

Haber Merkezi Reuters
F-35 savaş uçağı.
F-35 savaş uçağı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) satın almadan sorumlu yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle Washington'un Locheed Martin yapımı F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer Türk savunma şirketlerine finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

Lord Paris havacılık fuarında yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerin Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ve şirketlerin F-35 savaş uçağının yanı sıra ABD silah sistemleri için kritik parçalar üretmeye devam etmeleri için S-400 alma planlarından vazgeçmeye çağırdı.

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