Ekonomi Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı Dünyada az sayıda ülkede var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı: Dünyada az sayıda ülkede var

Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı: Dünyada az sayıda ülkede var

Envanterdeki Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi sayısı 13'e yükseldi. Korkut Projesi, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.

Haber Merkezi AA
13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ya teslim edildi.
13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ya teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, son teslimatlarla toplamda 13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin TSK'ye teslim edildiğini söyledi.

KORKUT Hava Savunma Sistemi TSK'ya teslim edildi
OYNAT 00:53
KORKUT Hava Savunma Sistemi TSK'ya teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi TSK'ya teslim edildiğini duyurdu. Demir, ''Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağladı'' ifadelerini kullandı.


  • Korkut Projesi'nin, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladığını belirten Demir, "Korkut Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alıyor. Bu projeyle KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarımıza iş hacmi yaratıldı, yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı." dedi.

AA
Envanterdeki Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi sayısı 13'e yükseldi.

Milli imkanlarla geliştirildi

Sistem, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında ASELSAN tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi.

Korkut Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ASELSAN arasında 19 Mayıs 2016'da imzalandı. Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapıldı.

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
OYNAT 04:09
Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi gemileri füzelere karşı koruyor
Aselsan tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.
Aselsan'ın geliştirdiği Korkut Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korkut Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.


Atom etkinliğini artırıyor

  • Proje, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. Korkut ve 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom ile birlikte Türkiye, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak ulaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtık bir mimariye sahip olan Korkut sisteminde her bir takım birbirlerine telsizle bağlı 3 Silah Sistemi Aracı ve 1 Komuta Kontrol Aracı'ndan oluşuyor.

AA
Korkut Projesi, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı.

Her bir Silah Sistemi Aracı, stabilize insansız silah kulesi, Korkut sistemi için özel geliştirilen 3 boyutlu takip radarı, elektro-optik sensör paketi ve yüksek atım hızına sahip çift namlulu 35 milimetre silah sistemi ile görev yapıyor. Komuta Kontrol Aracı'nda ise 3 boyutlu arama radarı ile TV kamera, termal kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşan elektro-optik sensör paketi bulunuyor.

Korkut, klasik tipte mühimmata ilave olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat Atom'u kullanıyor. Korkut, alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra ediyor.

Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
EKONOMİ
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
İstanbul için tehlikeli uyarı

İstanbul için tehlikeli uyarı

"15 gündür var, akşamları maskesiz dışarı çıkmayın."
Tek tehdit mavi balina değil

Tek tehdit mavi balina değil

Uzmanlar, TBMM'deki raporu yenisafak.com'a değerlendirdi.
Okul yolunda tehlike

Okul yolunda tehlike

​Sultangazi'de öğrenciler hafriyat kamyonlarının arasında 4 km yol yürüyor.
Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

​Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus devriyesi açıklaması.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana<br> 'Robin Hood' deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.

Evinin önünde şehit ettiler

Evinin önünde şehit ettiler

​İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmeye çıkan Ömer Bedevi'yi şehit etti.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.