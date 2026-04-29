Türk şirketi Batı Afrika’da tarım üssü kuruyor

Şirket, ilk etapta 7 bin dönümlük alanda silajlık mısır üretimine başlayarak bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve süt üretiminin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında üretim alanlarının kademeli olarak genişletilmesi planlanırken, orta vadede ekim yapılan alanın 20 bin dönüme çıkarılması öngörülüyor. Mısır üretimiyle başlayacak faaliyetlerin, ilerleyen süreçte ayçiçeği ve çeşitli yem bitkilerinin ekimiyle çeşitlendirilmesi planlanıyor. Böylece hem bitkisel üretimin artırılması hem de hayvancılığın ihtiyaç duyduğu yem tedarikinin yerel kaynaklarla karşılanması amaçlanıyor.

Yerel çiftçiye “Alo Traktör” hizmeti verilecek ve montaj fabrikası kurulacak

Proje kapsamında çiftçilere yönelik mekanizasyon destekleri de sağlanacak. Bu çerçevede hayata geçirilecek “Alo Traktör” hizmetiyle, traktör ve tarım ekipmanlarına erişimi sınırlı olan üreticilere kiralama modeliyle destek verilmesi planlanıyor. Ayrıca kurulacak montaj fabrikası sayesinde tarım makinelerinin bölgeye daha hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılması hedefleniyor.

Söz konusu modelle, bölgedeki çiftçilerin kendi arazilerini daha etkin şekilde hazırlayabilmeleri, ekim ve sürüm işlemlerini modern ekipmanlarla gerçekleştirebilmeleri amaçlanıyor. Böylece üretim verimliliğinin artırılması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Soğuk hava depoları da devreye girecek

Proje kapsamında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla soğuk hava depoları da kurulacak. Sebze, meyve ve balık üretiminde hasat sonrası kayıpların azaltılması hedeflenirken, bu depolar sayesinde ürünlerin daha uzun süre sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi ve pazara daha verimli şekilde sunulması sağlanacak. Böylece hem üretici gelirlerinin korunması hem de gıda tedarik zincirinin güçlendirilmesi amaçlanırken, halkın daha fazla ve daha kaliteli ürüne erişimi mümkün hale gelecek.

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir.

“Senegal’de de entegre tarım modelini hayata geçiriyoruz”

Senegal’de tarım sektöründe yaşanan yapısal sorunlara çözüm arayan yetkililerin davetiyle gündeme gelen yatırım sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, Türkiye’de başarıyla uygulanan modelin Afrika’ya taşınacağını belirtti.

Demir, Erzurum ve Erzincan’da hayata geçirdikleri entegre tarım ve hayvancılık modeline işaret ederek, “Doğu Anadolu’da tarımı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bölgeye ciddi bir ivme kazandırdık. Yıllarca âtıl kalan arazileri üretime kazandırdık, üretim alanlarımızı 5 katın üzerinde büyüttük ve sanayiyle entegre bir yapı kurduk. Bu sayede hem çiftçiye sürdürülebilir bir gelir modeli sunduk hem de üretimi istikrarlı hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

Aynı modelin Senegal’de de uygulanmasının hedeflendiğini kaydeden Demir, “Senegal’de hayata geçirmeyi planladığımız bu yatırım yalnızca ekim faaliyetlerinden ibaret olmayacak. Tarım, hayvancılık, mekanizasyon ve sanayi entegrasyonunu birlikte ele alan bir kalkınma modeli kuracağız. Amacımız, bölgedeki üretim kapasitesini artırırken yerel çiftçiyi de bu sürecin aktif bir parçası haline getirmek.” değerlendirmesinde bulundu.