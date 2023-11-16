Türk tahvillerine büyük ilgi: 75 milyar dolarlık sermaye girişi olabilir

Uzun vadeli tahvil faizlerinin TCMB'nin kredibilite açığının kapanmakta olduğuna ve piyasaların pozitif reel faiz ortamının uzun süreli olacağını fiyatladığına işaret ettiği belirtilen raporda, "Bu durum, piyasaların TCMB'nin politika sıkılaştırmasını geçici bir hamle olarak fiyatlamaktan vazgeçtiğini ve uzun vadede daha ortodoks bir para politikası olacağını hesaba katmaya başladığını gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.