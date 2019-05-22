Türk tavukçular ihracatta Avrupa ülkeleriyle yarışıyor

Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Necmettin Çalışkan yaptığı açıklamada, tavuk fiyatlarının bu yıl, geçen yıla nazaran bir miktar yüksek ancak bunun ülkemizde yaşanan doğal şartların bir neticesi olduğunu ifade ederek, "Maliyetler ciddi olarak yükseldi, enflasyonda üretim açısından çok ciddi bir artış var bunun yansıması var. İkinci olarak geçtiğimiz yıl Türkiye’de tavukçuluk sektöründe çok büyük krizler yaşandı. Bazı üreticiler ve firmalar, üretimden çekildi, iflas ettiler. Bundan dolayı üretimde bir daralma yaşandı. Üçüncüsü de çevremizde yaşanan savaş gibi gelişmeler bu durumu olumsuz etkiledi. Komşularımız Irak, Suriye ve İran’da yaşanan savaşlar ve krizler neticesinde ülkemizden bazı ürünler ithal etmeye başladılar. Tabi buralara ithalat ve ihracat yapılınca da doğal olarak ülkemizde bir arz daralması yaşandı. Bunun da doğal sonucu olarak tavuk ve yumurta fiyatlarında değişiklik yaşandı. Ancak bugün itibariyle tavuk fiyatlarının domatesle, patatesle, patlıcanla ve soğanla kıyaslandığında çok cazip rakamlarda olduğu görülmektedir” dedi.

"Dünya standartları üzerinde üretim yapıyoruz"

Son yıllarda Türkiye’nin tavuk ihracatındaki yükselişinin tavuk ve yumurta kalitesinin dünya standartları üzerinde olmasından kaynaklandığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz 3 yıl, 5 yıl öncesine kadar ihracatta yalnız Irak pazarına bağlıydı. Özellikle son Suriye savaşından sonra ve bölgemizde yaşanan diğer ülkelerdeki krizlerle birlikte, iç ve dış sebeplerin de neticesinde ihracat, pazar çeşitlenmesi yaşamaya başladı. Eskiden Irak dayanak noktasıyken, bugün Irak büyük pazarlardan birisi. Bununla birlikte pek çok ülkeye ihracat gerçekleşmektedir. Tavuk ihracatının sebeplerinden birisi ülkemizdeki tavuk üretiminin kaliteli oluşu, tavuklarımızın dünya standartlarının üzerinde çok kaliteli yetiştiriliyor olması. İkinci olarak ihracat yapılan ülkelere nakliye açısından da yakın olmasının büyük etkisi var. Üçüncüsü de tavuk fiyatlarının dünya ile kıyaslandığında Türkiye’deki fiyatın aslında dünya piyasalarının üzerinde olmaması gibi nedenlerle, ülkemiz ihracatında çeşitlenme yaşandı. Bunun neticesinde doğal olarak üretim ve arz darlığı yaşanıyor."

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"İhracatta Avrupa ülkeleriyle rekabet halindeyiz”

Avrupa ülkelerinin ihracattaki hedef ülke olmaktan çıkarak, rakip ülke olduklarının altını çizen Çalışkan, Arap ülkeleri ve Ortadoğu pazarına satışlarda rekabet yaşandığını ifade etti. Çalışkan, “Ülkemizde özellikle hayvansal üretimde genellikle tüm ihracatımız yalnızca Arap ülkelerine ve Ortadoğu’ya. Avrupa ülkeleri çeşitli bahaneler sürerek, ülkemizle ithalat yapmıyor. Zaten Türkiye olarak biz Avrupa ülkeleriyle, üçüncü ülkelerdeki pazarlarda rakip durumdayız. Yani Irak’a, Belçika firması da ihracat yapıyor, Türk firması da ihracat yapıyor. Suriye’ye, İtalya’dan da ürün geliyor, Türkiye’den de gidiyor. Bu açıdan bizim Avrupa’yla alıp satmadan daha ziyade bir rekabetimiz söz konusudur. Türkiye olarak pazarımız Arap ülkeleri, Ortadoğu ve bazı Türki cumhuriyetler ciddi olarak pazarımızdır” dedi.

FOTOĞRAF 9 Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti. Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi. Tanık, Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorum” dedi. ‘SIRRI BENDE SAKLI’: 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz... Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyor” diye konuştu. Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor Adana'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

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