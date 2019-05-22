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Ekonomi Türk tavukçular ihracatta Avrupa ülkeleriyle yarışıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk tavukçular ihracatta Avrupa ülkeleriyle yarışıyor

Türk tavukçular ihracatta Avrupa ülkeleriyle yarışıyor

Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Necmettin Çalışkan, son yıllarda ihracatı artan tavuk ve yumurtada kalitenin dünya standartları üzerinde olduğunu söyledi. Çalışkan, artan ihracat nedeniyle yaşanan arz daralmasının tavuk fiyatlarını da etkilediğini kaydetti.

Haber Merkezi IHA
Türkiye’nin tavuk ihracatındaki yükselişi tavuk ve yumurta kalitesinin dünya standartları üzerinde olmasından kaynaklanıyor.
Türkiye’nin tavuk ihracatındaki yükselişi tavuk ve yumurta kalitesinin dünya standartları üzerinde olmasından kaynaklanıyor.

Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Necmettin Çalışkan yaptığı açıklamada, tavuk fiyatlarının bu yıl, geçen yıla nazaran bir miktar yüksek ancak bunun ülkemizde yaşanan doğal şartların bir neticesi olduğunu ifade ederek, "Maliyetler ciddi olarak yükseldi, enflasyonda üretim açısından çok ciddi bir artış var bunun yansıması var. İkinci olarak geçtiğimiz yıl Türkiye’de tavukçuluk sektöründe çok büyük krizler yaşandı. Bazı üreticiler ve firmalar, üretimden çekildi, iflas ettiler. Bundan dolayı üretimde bir daralma yaşandı. Üçüncüsü de çevremizde yaşanan savaş gibi gelişmeler bu durumu olumsuz etkiledi. Komşularımız Irak, Suriye ve İran’da yaşanan savaşlar ve krizler neticesinde ülkemizden bazı ürünler ithal etmeye başladılar. Tabi buralara ithalat ve ihracat yapılınca da doğal olarak ülkemizde bir arz daralması yaşandı. Bunun da doğal sonucu olarak tavuk ve yumurta fiyatlarında değişiklik yaşandı. Ancak bugün itibariyle tavuk fiyatlarının domatesle, patatesle, patlıcanla ve soğanla kıyaslandığında çok cazip rakamlarda olduğu görülmektedir” dedi.

"Dünya standartları üzerinde üretim yapıyoruz"

Son yıllarda Türkiye’nin tavuk ihracatındaki yükselişinin tavuk ve yumurta kalitesinin dünya standartları üzerinde olmasından kaynaklandığını ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz 3 yıl, 5 yıl öncesine kadar ihracatta yalnız Irak pazarına bağlıydı. Özellikle son Suriye savaşından sonra ve bölgemizde yaşanan diğer ülkelerdeki krizlerle birlikte, iç ve dış sebeplerin de neticesinde ihracat, pazar çeşitlenmesi yaşamaya başladı. Eskiden Irak dayanak noktasıyken, bugün Irak büyük pazarlardan birisi. Bununla birlikte pek çok ülkeye ihracat gerçekleşmektedir. Tavuk ihracatının sebeplerinden birisi ülkemizdeki tavuk üretiminin kaliteli oluşu, tavuklarımızın dünya standartlarının üzerinde çok kaliteli yetiştiriliyor olması. İkinci olarak ihracat yapılan ülkelere nakliye açısından da yakın olmasının büyük etkisi var. Üçüncüsü de tavuk fiyatlarının dünya ile kıyaslandığında Türkiye’deki fiyatın aslında dünya piyasalarının üzerinde olmaması gibi nedenlerle, ülkemiz ihracatında çeşitlenme yaşandı. Bunun neticesinde doğal olarak üretim ve arz darlığı yaşanıyor."

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"İhracatta Avrupa ülkeleriyle rekabet halindeyiz”

Avrupa ülkelerinin ihracattaki hedef ülke olmaktan çıkarak, rakip ülke olduklarının altını çizen Çalışkan, Arap ülkeleri ve Ortadoğu pazarına satışlarda rekabet yaşandığını ifade etti. Çalışkan, “Ülkemizde özellikle hayvansal üretimde genellikle tüm ihracatımız yalnızca Arap ülkelerine ve Ortadoğu’ya. Avrupa ülkeleri çeşitli bahaneler sürerek, ülkemizle ithalat yapmıyor. Zaten Türkiye olarak biz Avrupa ülkeleriyle, üçüncü ülkelerdeki pazarlarda rakip durumdayız. Yani Irak’a, Belçika firması da ihracat yapıyor, Türk firması da ihracat yapıyor. Suriye’ye, İtalya’dan da ürün geliyor, Türkiye’den de gidiyor. Bu açıdan bizim Avrupa’yla alıp satmadan daha ziyade bir rekabetimiz söz konusudur. Türkiye olarak pazarımız Arap ülkeleri, Ortadoğu ve bazı Türki cumhuriyetler ciddi olarak pazarımızdır” dedi.

Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor
FOTOĞRAF 9
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Merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarı üzerinde yer alan tablasında sattığı tavuk sarmanın şöhretinin sosyal medyada dilden dile yayıldığını kaydeden Tanık, sürümden kazanmak için bir şiş tavuk sarma fiyatını 10 TL'den 7 TL'ye indirdiğini belirtti.
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Kendisini 'Arjantin dürümcüsü' olarak nitelendiren Tanık, günde 350 şiş tavuk sarma sattığını söyledi.
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Tanık, Sarma kısmı tavuğun en lezzetli yeridir. Arjantin sosuna ek olarak köri, pul biberi ve kekik ekledim, ortaya güzel bir şey çıktı. Buzdolabında bir gün terbiye ettikten sonra pişiriyorum” dedi.
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‘SIRRI BENDE SAKLI’: 15 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ve Arjantin sosuyla birlikte kendine has bir tarz yarattığını vurgulayan Tanık, “Sosumuzun sırrı bende saklı. Söylemeyiz. Söylersek başkaları da yapar, özgünlüğümüzü kaybederiz...
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Bu sos Arjantin’den Suudi Arabistan’a oradan da bana geliyor. Biz de tavuğumuzla terbiye ediyoruz. Özellikle sosyal medya gurmeleri burayı çok tercih ediyor” diye konuştu.
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
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Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor
Arjantin soslu tavuk sarma dürüm yok satıyor
Adana'da sokak kebapçısı Neşet Tanık'ın Arjantin'den getirttiği baharatlarla terbiye ettiği ve tarifini sır gibi sakladığı tavuk sarma dürüm, yoğun ilgi görüyor.

Tavuklarına
FOTOĞRAF 18
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Doğal yumurta hedefiyle çiftliğini kuran ve okuduğu bir haberden sonra verimi artırmak amacıyla hayvanlarına her gün besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinleten 22 yaşındaki girişimcinin sattığı yumurtalar, kentte talep görüyor.
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Çiftlik sahibi Özgür Adıyaman, 2,5 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı'ndan mezun olduğunu ve iş arayışına girdiğini, bulamayınca da kendi işini kurmaya karar verdiğini anlattı.
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Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti: Ne yapabilirim, diye düşündüm. Son zamanlarda her şey doğallığını yitirdi. Doğallık arayışa girince benim aklıma yumurta geldi. Sonra tavuklarımızı temin ettik. Arsamızı ayarladık ve üretime başladık...
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'Tepkiler nasıl olur' diye korkuyorduk ama insanların doğala yönelmesi sayesinde bizim yumurtalarımız da tutuldu. Şu an işlerimiz iyi, vatandaşlar doğal ortamımızı gördüğü için yumurtalarımıza talep gösteriyor.
Title
Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti: 'Tepkiler nasıl olur' diye korkuyorduk ama insanların doğala yönelmesi sayesinde bizim yumurtalarımız da tutuldu. Şu an işlerimiz iyi, vatandaşlar doğal ortamımızı gördüğü için yumurtalarımıza talep gösteriyor.
Title
Çiftliğinde hayvanlarına klasik müzik dinlettiğini belirten Adıyaman, şöyle devam etti: Yumurta yemi kullanmıyoruz, tavuklara doğal besinler veriyoruz. Doğal ortamda özgürce geziyorlar ve tavuklarıma her gün Mozart dinletiyorum. Bu fikir de aklıma okuduğum bir haberden sonra geldi...
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Süt ineklerine klasik müzik dinletildiğini ve bunun süt verimini ciddi anlamda artırdığını okudum. Biraz araştırma sonrasında ben de yapmaya karar verdim. 'Tavuklarda da işe yarar mı acaba' diye düşündüm.
Title
Sonuçta müzik ruhun gıdasıdır. Tavuklar akşamları tüneklere çıkıyor ve kısık bir ışık veriyoruz. Gün içinde çok fazla gezdikleri için dinlenmeleri gerekiyor. Akşamları başta Mozart olmak üzere yaklaşık 2 saat klasik müzik dinletiyoruz...
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Güneşli günlerde dışarıda yemlerken de klasik müzik açıyoruz. Tavuklar sabah yumurtluyor ve müzik dinledikleri daha sağlıklı, verimli yumurtladıklarını düşünüyorum.''
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Adıyaman, satışları sosyal medya hesabı üzerinden aldığı siparişlerle yaptığını, şehir içi her yere teslimat yaptıklarını aktardı.
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Çiftlikte de satış yaptıklarını belirten Adıyaman, yumurtaların 30'lu kolisini çiftliğe gelindiğinde 25 liraya, teslimatı kendileri yaptıkları takdirde ise 30 liraya sattıklarını ifade etti.
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Adıyaman, çiftlikte yaklaşık bin 200 tavuk olduğunu belirterek, Günde 800-900 yumurta alıyoruz. Açıkçası bu da bize yetmiyor çünkü talep çok. Taleplere yetişebilmek için yakın zamanda kapasitemizi artırmayı düşünüyoruz. ifadelerini kullandı.
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OLUMLU ETKİSİNİN OLDUĞU SÖYLENEBİLİR: Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm BaşkanıProf. Dr. Mehmet Mustafa Oğan, bilimsel olmayan ancak müziğin tavuklar üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden bildirimler bulunduğunu ancak müziğin tavuklar üzerinde verimlere yansıyabilecek olumlu etkilerinin olduğu konusunun netlik kazanmadığını ifade etti.
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Oğan, müziğin bıldırcınlarda yumurta verimi, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma gibi parametreleri olumlu yönde etkilediğini bildiren daha fazla bilimsel kaynak bulunduğunu vurguladı.
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Oğan Genel olarak çiftlik hayvanlarında verimler hava sıcaklığı, nem, besleme, yem kalitesi, bakıcı, yaş, ırk gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle müziğin verimlere doğrudan tek başına etkisi belirgin olmasa da hayvanlarda genel stres düzeyini azaltarak olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. dedi.
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Tavuklarına 'Mozart' dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnun
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Tavuklarına 'Mozart' dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnun
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Tavuklarına 'Mozart' dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnun
Tavuklarına "Mozart" dinleten girişimci yumurta taleplerinden memnun
Bursa'da Uludağ eteklerinde tavuk çiftliği kuran Özgür Adıyaman, gezen tavuklarına her gün Mozart'ın eserleri başta olmak üzere klasik müzik dinletiyor.


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