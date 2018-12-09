Ekonomi Türk teknolojisi ABD ve Avrupanın güvenliğine talip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk teknolojisi ABD ve Avrupa'nın güvenliğine talip

Türk mühendislerinin eseri akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda görücüye çıktı.

AA
Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonunun lansmanı ABD'de yapılacak.
Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonunun lansmanı ABD'de yapılacak.

Ürünlerinin yazılım, donanım ve tasarımları Türk mühendislerinin eseri olan Ekin Teknoloji, son olarak akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ü geliştirdi. Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonu, ABD'de yapılacak lansman öncesinde Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilendi.

AA
Ekin Teknoloji Kurumsal İletişim Sorumlusu Nazlı Karaalioğlu, fuarda yüz tanıma teknolojisi Ekin Face, akıllı devriye sistemi Ekin Patrol G2 ve Ekin Bike Patrol ürünleriyle Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı sergilediklerini söyledi.

Bu ürünlerin verimlilik ve teknoloji anlamından Türkiye için güzel örnekler oluşturduğunu dile getiren Karaalioğlu, "Bu fuarın gereklilikleriyle çok uygun hem yerli hem milli hem de ileri teknolojiyi temsil edecek bir şirket olarak etkinlikte yer alıyoruz" dedi.

Bir şehrin güvenliği için gerekli tüm sistemleri görüntü işleme üzerinden sağlayan bir teknolojiye sahip olduklarını anlatan Karaalioğlu, şöyle konuştu:

"Gelirimizin büyük bölümü ihracattan geliyor. Abu Dabi, Bakü, Türkiye'deki birçok şehirde ürünlerimiz kullanılıyor. Hedefimiz girdiğimiz her pazarda payımızı yükseltmek. ABD hedeflerimiz arasında, Avrupa'da birçok demomuz var. İsviçre ve Almanya'da şu anda aktif olarak sürdürdüğümüz demolarımız var." dedi.

  • Çalışmalarında odak noktalarının güvenlik olduğunu ifade eden Karaalioğlu, bunun yanında bu yıl perakende sektörüne yönelik giriş yaptıklarını söyledi. Karaalioğlu, "İnsanın bulunduğu ve güvenliğin ihtiyaç olduğu her noktada biz de varız diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yeni yılla birlikte göreve hazır

Karaalioğlu, fuarda sergilenen dünyanın ilk ve tek akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol'ün yeni versiyonunun lansmanını ABD'de yapacaklarını bildirdi.

  • Plaka tanıma yapabilen sistemin, uluslararası birçok ödüle sahip olduğunu anlatan Karaalioğlu, "Teknoloji ve tasarımı olarak yeni versiyonu ile karşımızda. Lansmanını ve satışa sunulmasını ocak ayında gerçekleştireceğiz" dedi.

Karaalioğlu'nun verdiği bilgilere göre, Ekin Bike Patrol, hareket halindeyken plaka tanıma, park ve hız ihlalleri tespiti yapabiliyor.

Kompakt yapısı sayesinde kullanıcıya esnek kullanım alanı sunan sistem, böylece sabit sistemlerin ve motorlu araçların kontrol edemediği alanlarda da şüpheli araçları, hız veya park ihlallerini tespit edebiliyor.

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İlk beklenti Avrupa

Sistem, gece, gündüz ya da zorlu hava ve trafik koşullarında bile plaka tanıma yapabiliyor.

Tak-çalıştır yapısı sayesinde her türlü bisiklete kolayca monte edilebilen sistem, mevcut bisikletleri herhangi bir donanım eklenmesine gerek olmadan akıllı devriyeler haline getiriyor ve bisikletin hafifliğini etkilemiyor.

Ekin Bike Patrol, kara listede yer alan araçları plakaları aracılığıyla tanıyor ve isteğe göre kontrol merkezini ya da kullanıcıyı tablet uygulaması üzerinden sesli ve görsel olarak uyarıyor.

Ekin Bike Patrol'ün ilk kullanıcısının Avrupa'dan çıkması bekleniyor.

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