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Ekonomi Türk tekstili dünya altıncısı En fazla imalat ihracatı tekstilde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk tekstili dünya altıncısı: ​En fazla imalat ihracatı tekstilde

Türk tekstili dünya altıncısı: En fazla imalat ihracatı tekstilde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracatta dünya altıncısı olduğunu söyledi. Hazır giyim sektöründe ihracatın kilogram başı ortalama birim fiyatının 13,2 dolar olduğunu belirten Varank, “İmalat sanayii sektörleri arasında, en fazla ihracatı hazır giyimde yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekstil sektörünün dış ticarette oldukça başarılı bir tablo çizerek fazla verdiğini belirtirken, “İmalat sanayii sektörleri arasında, en fazla ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. Hazır giyim sektörümüz, 2019’da dünyanın en büyük altıncı ihracatçısı oldu” dedi. Sektörün ihracatının katma değerinin de yüksek olduğunu söyleyen Varank, toplam ihracatın kilogram başı ortalama birim fiyatının 1,3 dolar olduğunu fakat hazır giyim sektöründe bu fiyatın 13,2 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Sektörün istihdam performansı hakkında da konuşan Varank, 1 milyonun üzerinde kişinin tekstil ve hazır giyim sektöründe çalıştığını, ve kadın istihdamı oranının yüzde 68 olduğunu kaydetti.

BİLİŞİM VADİSİ’NE TASARIM MERKEZİ

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından online olarak düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı’nın açılışında konuşan Varank, sektörün gelecek dönem yol haritasında, gençlerin bakış açısı ve enerjisinin yönlendirici olacağını dile getirdi. Tasarım Kümelenmesi kuracakları bilgisini paylaşan Varank, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi’nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü şekilde etkileşime geçireceğiz” dedi.

KÜRESEL PAYIMIZI ARTTIRMALIYIZ

Salgınla değişime uğrayan küresel değer zincirlerinden daha çok pay alınması gerektiğinin altını çizen Varank, buna giden yolun moda tasarımı ve markalaşma odaklı hareket etmekten geçtiğini dile getirdi. Varank, bu kapsamda stratejik bir adım attıklarına işaret ederek, “Profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Tekstilden hazır giyime, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar çözümler sunan kabiliyetleri burada sanayiyle buluşturacağız” diye konuştu. Varank, prototip üretim atölyesinde bireysel girişimciler, lise ve üniversite öğrencileri, KOBİ’ler ve kurumsal firmaların faydalanabileceğinin de altını çizdi.

DOĞUYA YATIRIM YAPAN KAZANIR

Varank, planlı sanayileşme politikaları doğrultusunda Bolu, Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Yalova ve Kilis’te tekstil ihtisas organize sanayi bölgeleri kurup, sektörel kümelenmeleri teşvik ettiklerini söyledi. Firmaların yatırımlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya taşımalarını özendirmeyi amaçladıklarını da ifade eden Varank, şöyle devam etti: “Bu bölgelerde hem çok daha cömert bir teşvik mekanizmasından faydalanıyorsunuz hem de geniş bir iş gücü havuzu söz konusu. Şimdiye kadar Van, Erzurum, Bingöl, Kilis, Silopi, Muş, Bitlis, Erzincan, Hakkari ve Iğdır’da tekstilkentler kurduk.”

DÜNYA MARKALARI ORTAYA ÇIKARABİLİRİZ

  • Hazır giyim sektörünün, daha büyük işler başarma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Varank, altyapı olarak iyi bir noktada olunduğunu, dünyanın merakla takip ettiği markaları ve modaya yön veren tasarımcıların Türkiye’den çıkabileceğini belirtti. Varank, sektörün geleceğinin parlak olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak sektörün yanında olmaya ve pürüzleri gidermeye devam edeceklerini bildirdi. Salgının ilk dönemlerinde kolonya ve maske dağıtımı yapıldığını anımsatan Varank, “Bu dönemde özel sektörümüzle yakın iş birliği içinde çalıştık ve TGSD, birçok paydaşla çok katkı sağladı. 40 milyon maske dağıttık, 6 milyon yaşlımızın evine ulaştık” diye konuştu.

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