Ekonomi Türk Telekomun tahvil ihracına yurt dışından 5 kat talep geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Telekom'un tahvil ihracına yurt dışından 5 kat talep geldi

Türk Telekom'un yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık tahvil ihracına, 39 ülkeden 264 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katı talep gösterdi.

Haber Merkezi AA
Türk Telekom, 2018 yılında yüzde 12,6 büyümeyle 20,4 milyar lira gelir elde etti.
Türk Telekom, 2018 yılında yüzde 12,6 büyümeyle 20,4 milyar lira gelir elde etti.

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirirken, ihraç tutarının 5 katı talep toplandı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvile, 39 ülkeden 264 yatırımcı ihraç tutarının 5 katı talep gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, Türk Telekom'un 2005'te özelleştirildiği tarihten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 34,7 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, ayrıca ülkeye 282 bin kilometre fiber ve hanelerin yüzde 90’dan fazlasına da altyapı ulaştırdığını vurguladı.

  • Tahvil ihracına gelen talep hakkında değerlendirmede bulunan Aktan, "Bugün, tahvil ihracımıza 5 kat talep almış olmak, güçlü bilançomuz, rekor büyümelerimiz ve etkin nakit yönetimimizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğinin göstergesi" ifadesini kullandı.

Aktan, Türk Telekom'un 2018 faaliyet yılında rekor yüzde 12,6 büyümeyle 20,4 milyar lira gelir elde ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise etkin maliyet ve gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 5,7 puanlık artışla son 7 yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı. Üstelik, Türkiye'yi geleceğe bağlama hedefimiz doğrultusunda çalışırken finansman çeşitliliğimizi de etkin bir şekilde yönetiyor ve net borcumuzu güvenilir bir seviyede koruyoruz. Net borcumuzun FAVÖK'ümüze oranının benzer global telekom şirketlerinin epey altında 1,86 seviyesinde olması da bunun en önemli ispatı. Bu tahvil ihracı sayesinde, mevcut borçlarımızın vadesini uzatarak tekrar finanse etmekle kalmadık aynı zamanda benzer şirketlere göre daha düşük seviyede olan borçluluk oranımızı da koruduk. Tahvil ihracımıza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz.”

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