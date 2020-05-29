Ekonomi Türk turizmciler Almanyanın kısıtlamayı kaldırmasını bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk turizmciler Almanya'nın kısıtlamayı kaldırmasını bekliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, en önemli kaynak pazarlardan biri alan Almanya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını Türkiye için de kısa sürede kaldırmasını beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, dernek binasında düzenlediği toplantıda, salgının dünyada en fazla etkilediği sektörlerden birisinin turizm olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla normalleşmenin en büyük adımının atıldığını vurgulayan Sili, turizmciler olarak tesislerin açılması için çalışmaları hızlandırdıklarını dile getirdi.

Turizmdeki kaynak pazarlarda da hayatın normalleşmesi ve seyahate başlaması gerektiğini anlatan Sili, "Şu an kaynak pazarımızın tamamında bu iş durmuş durumda. Öyle görünüyor ki haziran ortası, temmuz başında hareketlilik başlayacak." dedi.

"Türkiye vazgeçilemez ülke konumunda"

En önemli kaynak pazarlardan Almanya'nın ilk etapta AB ve Schengen bölgesindeki 31 ülkeye kısıtlamaları kaldıracağını hatırlatan Sili, şöyle konuştu:

"Almanya'da hem kamuoyu ve hem de tur operatörlerinin Türkiye'ye talebi, yoğun ve ciddi bir bir baskı oluşturmuş durumda. İkinci aşamada seyahat kısıtlaması kaldırılacak ilk ülke Türkiye olacaktır. Türkiye turizmde vazgeçilemez ülke konumunda. 2016 krizi sonrasındaki rakamlar bunun göstergesi. Bu sene geçen yıllar gibi olmayacak ama temmuz ortası itibarıyla Rusya ve Almanya gibi kaynak pazarlarda sorunların halledilmesi durumunda 2-3 aylık bir süreç yaşayacağız. Bu da ülke ekonomisinin yola girmesinde ve 2021 yılına hazırlık açısından önemli diye düşünüyorum."

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