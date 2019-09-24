Ekonomi 3 bini gitti 17 bini kaldı İngiliz turistlere gözümüz gibi bakıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk turizmciler Thomas Cook yolcularına gözü gibi bakıyor

3 bini gitti 17 bini kaldı: İngiliz turistlere gözümüz gibi bakıyoruz

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'de bulunan 20 bin İngiliz turistten tatilleri biten 3 bin kişilik grup ülkelerine geri döndü. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un hiç bir şekilde kendilerinden ücret alınmayacağını dile getirdiği diğer Thomas Cook yolcular için ise sektör temsilcileri 'Gözümüz gibi bakıyoruz' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tatilleri biten 3 bin Thomas Cook yolcusu ülkelerine geri döndü.
Tatilleri biten 3 bin Thomas Cook yolcusu ülkelerine geri döndü.

Marmaris'te, iflas ettiği açıklanan dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook'un uçakla getirdiği 17 bin turist, tatillerine devam ediyor. İlçede tatilleri biten 3 bin turist ise Dalaman Havalimanı'ndan sorunsuz şekilde ayrıldı.

İngiliz seyahat firması Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğinin duyurulmasıyla turizmciler şaşkınlık yaşadı. Tur operatöründen ödeme bekleyen otelciler, paralarını alamadı.

17 BİN TURİST TATİLE DEVAM EDİYOR

3 yıldız ve üzerindeki, 'Her şey dahil' sistemi ile çalışan otelciler, yaşanan iflasın ardından paralarını kurtarmanın telaşına düştü. Turizmcilerde endişeli bekleyiş sürerken, Thomas Cook'un Marmaris ilçesi ve turistik kırsal mahallerine getirdiği çoğunluğu İngilizlerden oluşan 17 bin turist tatillerine devam ediyor.

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6 Eylül günü otellere giriş yapan ve tatilleri biten 3 bin turist ise karayoluyla Dalaman Havalimanı'na, buradan da uçakla ülkelerine gönderildi.

İflas eden tur operatörünün getirdiği turistler geri kalanı, otellerde ve sahillerde anın keyfini çıkarıyor. Oteller bölgesi olarak adlandırılan 6 kilometrelik Uzunyalı Mevkii sahili turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Kimileri şezlonglarına uzanarak kitap okumayı tercih ederken, bazıları denizin keyfini çıkardı. Oteldeki havuzun başında ise plajları aratmayan kalabalıklara görüntülendi. Bazı turistler havuzun keyfini çıkartırken, bazıları ise uzandıkları şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

'BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK'

Emekli çevre mühendisi İngiliz Agahta Wright (49), "Bizi getiren Thomas Cook firmasının iflas ettiğini öğrendim. Benim için çok üzücü ve hayal kırıklığı oldu. Şu an Marmaris'te eşimle tatilimi yapıyorum. Otelde ve uçakla ülkeme dönüşte bir sıkıntı yok. 2005 yılında ilk defa Marmaris ilçesine tatile gelmiştik. Marmaris çok güzel bir kent. 14 yıldır geliyoruz, yine gelmeye devam edeceğiz" dedi.

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  • Emekli çevre mühendisi Richard Jones Wright (47) ise "Eşimin de dediği gibi mutlu bir tatil geçiriyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Marmaris güzel ve tatil sonrası ülkemize huzur içinde döneceğiz" diye konuştu.

Thomas Cook'un iflası sonrası İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Marmaris ve turistik kırsal mahallelerinde 3 yıldız ve üzeri nitelikli tabir ettiğimiz her şey dahil çalışan otellerimizde turistler tatillerini devam ediyor. İflas eden Thomas Cook tur operatörünün getirdiği bu 20 bin turistten 3 bininin tatilleri bitti ve otellerden çıkış alarak uçakla ülkelerine gönderildi. Diğerlerinin konaklamalarında bir sıkıntı söz konusu değil. Evimize gelen misafirlerimizi gözümüz gibi bakıyoruz. Tatillerini bitirdiklerinde ülkelerine dönmelerinde de bir sıkıntı yaşanmayacaktır" diye konuştu.

Ülkelerine geri dönen Thomas Cook yolcuları.

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