Ekonomi TürkAkım için geri sayım başladı Bir aydan az bir zaman kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TürkAkım için geri sayım başladı: Bir aydan az bir zaman kaldı

TürkAkım için geri sayım başladı: Bir aydan az bir zaman kaldı

Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışı için İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenmesi planlanan törene bir aydan az bir zaman kaldı. Açılış töreninin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
TürkAkım'da sona yaklaşılıyor.
TürkAkım'da sona yaklaşılıyor.

Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, yıl bitmeden hattın doğal gaz akışına hazır hale geleceğini ifade etti.

Esen, hattın Rusya'nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz'in altından ilerleyerek Türkiye'nin Trakya kıyısından karaya çıkacağını anımsatarak, "935 kilometre uzunluğundaki deniz altı hatlar, Kasım 2018'de törenle tamamlanmıştı. Aynı şekilde Anapa kara çıkışı tesisinin yapımı bitti. Kıyıköy alım terminalinin yapımında da yüzde 99 eşiğini aştık. Boru hattını işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Sözü geçen üç bölüm de artık birbirine bağlanmış ve doğal gazla doldurulmuş bulunuyor." diye konuştu.

  • Hükümetlerarası anlaşmanın 10 Ekim 2016'da imzalanmasından sonra projenin büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Esen, "TürkAkım aslında teknolojik olarak son derece zorlu bir proje. Toplam 1870 kilometre uzunluğundaki deniz hatları, 2 bin 200 metreye ulaşan derinliklere döşendi. Dolayısıyla TürkAkım, bugüne dek denizde bu derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı projesi oldu." dedi.

Esen, projenin en zorlu etabının, Karadeniz'in Rusya kıyısı yakınında derinliğin 30 metreden birden bire 1500 metreye indiği kıtasal yamaç adı verilen eğimin katedilmesi olduğunu dile getirerek, "Bu denli güç bir projenin hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, 6 bini aşkın çalışanın uzmanlığı sayesinde oldu. Elbette dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in teknolojik donanımının da bunda büyük payı var." değerlendirmesinde bulundu.

TürkAkım hattını döşeyen dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
OYNAT 00:46
TürkAkım hattını döşeyen dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
TürkAkım'ın deniz altı boru hattı geçtiğimiz pazar günü tamamlanmıştı. Hattı Rusya ile Türkiye arasında Karadeniz'e döşeyen Pioneering Spirit şu sıralarda İstanbul Boğazı'nda Marmara yönünde ilerliyor.


Deniz kesiminin yapımında çeper kalınlığı 39 millimetre olan, 81,3 santimetre çapında ve 12,2 metre uzunluğundaki borulardan 153 bin adet kullanıldığını anlatan Esen, projeyi oluşturan iki hattın toplam kapasitesinin 31,5 milyar metreküp olduğunu ve bunun da 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz talebini karşılayabileceğini söyledi.

Ağaç kaybı telafi ediliyor

Esen, Kıyıköy alım terminalinin inşaatından kaynaklı ağaç kaybının telafisi için de çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Proje sahası, Kıyıköy'ün orman arazisinin binde birinden daha küçük bir alanı kaplıyor. Orman Müdürlüğü raporlarına göre, 23 bin 562 olarak kaydedilen ağaç kaybının telafisi için 119 hektarlık bir alanda bire beş oranında ağaçlandırma yaptık. Bunun yanında inşaatın başlamasından önce 3 bin hayvan uzmanlarca taşınarak sahadan uzaklaştırıldı, endemik bitki türlerinin tohumları toplanarak Ankara Gen Bankası'na gönderildi." diye konuştu.

TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek. Açılış töreninin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.

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