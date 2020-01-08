TürkAkım'da vanalar açıldı: Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor

Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz hattının açılışı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hattın açılışını gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin doğal gaz tedariğini güvence altına alacak olan proje ile Avrupa'ya da gaz iletimi gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı:

2020 senesinin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum. Tüm dostlarımızın yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım’ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz.

Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı, kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu örnek işbirliği bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.

Enerjinin İpek Yolu olarak görünen TANAP'ı Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için hidrokarbon arama çalışmalarını yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Türkiye olarak gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık.

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Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke Türkiye'nin bu bölgede söz söyleme hakkı olacaktır. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil işbirliği alanına çevirelim. TürkAkım ülkemizin işte bu vizyonun en somut nişanesidir. TürkAkım isminin hak sahibi değerli dostum sayın Putin'dir.

#CANLI Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışında konuşuyor. https://t.co/PaM2zNfMC2

— Yeni Şafak (@yenisafak) January 8, 2020

TürkAkım projesi yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Rus atasözün de dediği gibi: Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. Biz de yol kadar yol arkadaşının da önemli olduğuna inan bir milletiz.

ABD-İran krizi

Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Komşumuz Irak sıkıntılı olan istikrarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Savaş tamtamlarının çaldığı süreçte tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bölgemizde yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı:

Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım’ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz’in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım’dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

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Bakan resmen ilk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a sevk edilecek. Rus doğal gazının Avrupa’ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım’ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.

Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre boru döşendi. Hayırlı olacak ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hiç de kolay olmayan zor bir dünyada yaşıyoruz.

TürkAkım'ın detayları

Rusya'dan çıkan hat Anapa'dan Karadeniz'e iniyor. Türkiye'ye ise Kıyıköy'den giriş yapan hat Avrupa'ya gaz akışı sağlayacak.

TürkAkım ile Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumu güçlenecek. Deniz kesimi 935 kilometre uzunluğunda ve 2 boru hattından oluşuyor.

TürkAkım'ın toplam kapasitesi ise 31.5 milyar metreküp olacak.