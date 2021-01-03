TürkAkım'dan Avrupa'ya 2020'de 5,8 milyar metreküp gaz taşındı

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Slivri'de defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Bakımsızlıktan güçlükle ayakta duran Silivri'deki 300 yıllık tarihi Germiyan Kilisesi'ne bir darbe de definecilerden geldi. Defineciler kilise ve çevresinde altın bulma umuduyla metrelerce derinlikte çukurlar kazdı. Mahalle sakini Tunay Yaşar, "Defineciler var, yıllardır oradalar. Ben hayvancılık yaptım 25 sene, 80'den sonra 2000'e kadar her akşam geliyorlardı. Harap olduğunu gördüm, gidip bir iki kere gördüm, çok da derin kazmışlar şu anda. Terk edildi, yıkılmak üzere artık, kala kala duvarları kaldı, çatısında zaten bir şey kalmadı" dedi.