Ekonomi TürkAkımdan Avrupaya 2020de 5,8 milyar metreküp gaz taşındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TürkAkım'dan Avrupa'ya 2020'de 5,8 milyar metreküp gaz taşındı

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020 yılında 5,8 milyar metreküp gaz taşındı. Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor.
TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor.

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020 yılında 5,8 milyar metreküp gaz taşındı.

TürkAkım Gaz Taşıma AŞ, Güney Akım şirketine ait Kıyıköy Gaz Alım Terminali'nden aldığı gazı sorunsuz ve kesintisiz şekilde Bulgaristan'ın Istranca Ölçüm ve Kompresör İstasyonu'na kadar taşıdı.

Böylece, TürkAkım'dan 2020 yılında taşınan 5,8 milyar metreküp doğal gaz, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'daki tüketicilere ulaştı.

  • Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım, 30 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmiş ve resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz taşınıyor.

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