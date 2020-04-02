Ekonomi Turkcell Milli Dayanışma Kampanyasına 20 Milyon TL bağışladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL bağışladı

Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkcell, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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