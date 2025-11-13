Turkcell ve Google’dan dev iş birliği

Türkiye’nin son yıllarda hız verdiği veri güvenliği politikaları ve stratejik bulut yatırımları, uluslararası teknoloji şirketlerinin dikkatini çekiyor. Dijital altyapısını güçlendiren Türkiye, yabancı sermaye için bölgesel bir veri merkezi üssü olma yolunda ilerliyor. Özel sektör yatırımları ve küresel ortaklık da bu sürece güçlü destek veriyor. Turkcell ile Google Cloud, bulut bilişim hizmetlerini Türkiye’ye getirecek hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurmak üzere stratejik iş birliği yaptı. İki şirket arasında, Türkiye’de 'Google Cloud Bölgesi' kurulması için önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Turkcell, Türkiye’de 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud Bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile güç birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek. Söz konusu bölge üç veya daha fazla alandan oluşacak. İki firmanın bu noktaya gelebilmek için yaklaşık 2-2,5 yıl çalıştıkları duyuruldu.

TÜRKİYE’NİN VERİSİ TÜRKİYE’DE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Sadece bir anlaşmaya imza atmıyoruz, Türkiye’nin dijital yolculuğunda büyük ve anlamlı bir adım atıyoruz" diye konuştu. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planladıklarına işaret eden Koç, "Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurulacak. Yaptığımız anlaşma ve bütün bulut işlerimizle bu büyümeye ciddi ivme kazandıracağız. Bu sayede yıllık 5 milyar doların üzerinde ekonomik değerin oluşmasını bekliyoruz. Müşterilerimiz, küresel ölçekte en ileri yapay zekâ ve bulut teknolojilerine anında erişim sağlayacak. Bölge, ülkemizdeki düzenlemelere de yüzde 100 uyumlu olacak. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak" dedi.

YAPAY ZEKA VE BULUT BİLİŞİMDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Söz konusu yatırımın küresel önemine dikkat çeken Google Cloud Üst Yöneticisi Thomas Kurian ise, "Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye’ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımızın bir parçası olacak" şeklinde konuştu. Kurian, bölgenin ABD’deki gibi bir bulut bölgesinde bulunabilecek tüm özellikleri sunacağını söyledi. Kurian, buranın hızlandırılmış bilgi işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ile siber güvenlik, veri işleme ve analiz araçları gibi özellikleri içereceğini dile getirerek bu yatırımla Türkiye’ye uzun vadeli bir taahhütte bulunduklarını da vurguladı. Kurian, Google’ın yapay zeka teknolojileriyle veriyi anlamlandırmak, işlemek, uygulamalar geliştirmek ve yeni teknolojileri Türkiye’ye getirmek istediklerini anlattı.

DİJİTAL EGEMENLİĞE KATKI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da anlaşma dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Bu iş birliğinin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracağını belirten Yılmaz, “Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, söz konusu ortaklığın Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirme ve ülkeyi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonunu desteklediğini kaydetti.

3. ÇEYREK GELİRİ 60 MİLYAR TL

Turkcell’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da basın mensuplarıyla paylaşan Genel Müdür Ali Taha Koç, şu bilgileri verdi: “Üçüncü çeyrekte de yatırımlarımızı artırırken güçlü bir finansal performans sergiledik. Gelirlerimizi yüzde 11 artırarak, 60 milyar TL’ye ulaştırdık. Hedefimiz doğrultusunda yüzde 43,9 FAVÖK marjı elde ettik. Sürdürülen faaliyetlerden net kârımız yüzde 32 artışla 5,4 milyar TL oldu. Mobil abone bazımız, 39 milyonu aştı. En yakın rakibimizden yaklaşık 10 milyon fazla aboneye sahibiz. Abone pazar payımız yüzde 40. Pazardaki liderliğimiz devam ediyor."

YIL SONU HEDEFLERİNE YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Yılın ilk dokuz ayında beklentiyi aşan güçlü bir performans ortaya koyduklarına değinen Koç, yıl sonu öngörülerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Ali Taha Koç, hedeflerine ilişkin şunları söyledi: “Gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık yüzde 10 seviyesine yükseltiyoruz. FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-43 aralığına çıkarıyoruz. Kısa sürede pazar lideri olduğumuz Veri Merkezi ve Bulut işimizin gelirleri yüzde 51 büyüdü. Toplam 545 milyon avro yatırım yaptığımız veri merkezlerimizin aktif kapasitesi, bu çeyrek eklediğimiz 8,4 MW yeni kapasite ile 50 MW’a ulaştı. Veri merkezi ve bulut gelirlerimiz için de büyüme beklentimizi yukarı yönlü revize ederek yaklaşık yüzde 43 seviyesine taşıyoruz.”







