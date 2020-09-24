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Ekonomi 30 Kasımda uzaya fırlatılacak Türkiye 5inci nesil uydusu olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 5'inci nesil uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

30 Kasım'da uzaya fırlatılacak: Türkiye 5'inci nesil uydusu olacak

Türkiye'nin 5'inci nesil haberleşme uydusu uzaya fırlatılmak üzere gün sayıyor. 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye geniş bant internet sağlama alanında da büyük kapasiteye sahip olacak. Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, 30 Kasım'da uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor.

Türkiye'nin ilk uydusu 10 Ağustos 1994'te fırlatıldı ve 12 yıl hizmet verdi. Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldı.

  • Aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B, haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uyduları ise gözlem yapıyor.

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Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngesinde uydu hizmeti sağlanıyor. 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı.

Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak. Bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus DS, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi.

Teknik açıdan yeterli görülen bu 3 firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus DS ile 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından üretime başlandı.

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Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetleri, Airbus DS firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde yapıldı. Türksat 5A uydusu, 2 Ekim'de teslim alınıp, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak. Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

  • Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde de büyük bir kapasiteye sahip olunacak.

Türkiye, yeni uyduların fırlatılmasıyla oluşacak filosuyla Asya'da, Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek.

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