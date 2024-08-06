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Ekonomi

Türkiye Aile Destek Programı'nda yeni dönemin ilk ödemeleri için tarih belli oldu

Türkiye Aile Destek Programı'nda yeni dönemin ilk ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda olacağı duyuruldu. Program kapsamında her ay, 3 milyondan fazla haneye, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

15:52 - 6/08/2024 Salı
AA
ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Türkiye Aile Destek Programı
, koronavirüs salgını döneminde devreye geçti.

Destek geçtiğimiz haziran ayında son bulmasına rağmen süresinde uzatmaya gidildi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından, ilk ödemelerin 9 Ağustos itibarıyla vatandaşların hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlık olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Göktaş, Bakanlık binasında, gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı.


Tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:


Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik. İlk aşamada 12 aylık bir programdı. Bu programımızın en ilgi çekici yanı şu, memurlar hariç, emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçiler de bu programdan faydalanabiliyor. Kapsayıcılığı dolayısıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl programı 12 ay daha uzatmıştık.


"Her ay 3 milyondan fazla haneye ödemeler devam edecek"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:


Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik.




#Türkiye Aile Destek Programı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#destek ödemesi
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