Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi: Tarihin en yüksek altın alımını yaptık

WGC'nin üçüncü çeyrek altın talebi raporuna göre, dünya genelinde altına olan talep artmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünya merkez bankaları arasında 3'üncü çeyrekte en fazla altın alan merkez bankası oldu.
Türkiye, üçüncü çeyrekte altın rezervlerine 71,4 ton ekleyerek bu alanda birinciliği göğüsledi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervleri 385,5 tona çıktı. Türkiye, ağustosta da 41,8 tonla altın alarak, tarihinin en yüksek miktarlı aylık altın alımını gerçekleştirmişti.
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Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti.
Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu.
22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı.
İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu.
Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor.
Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor.
Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu.
“ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925’TE GEÇEBİLDİK” <br> <br> İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var. diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi: Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923’te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık...
Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925’te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950’lere doğru. 1938’lerde yine yeni bir form kazandı...
Biz Osmanlı’dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas...
İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar...
Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi.”
“TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM” <br> <br> “Darphane aslında para basma merkezi” diyen Bulut, “Osmanlı’nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi...
Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı’nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı...
Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması...
Merkez Bankası’nın 1930’lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum” diye konuştu.
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı.
Rusya ve Çin de altın rezervlerini artıyor Rusya aynı dönemde altın rezervlerini artıran ülkelerde ön sıralarda yer aldı. Bu ülke toplam altın rezervlerini 34,9 ton artarak 2 bin 241,9 ton seviyesine yükseltti.
Bir süredir rezervlerini çeşitlendirmek adına dolar varlıklarını azaltan Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı yüzde 20'ye yükseldi. Bankanın altın rezervlerinin dolar karşılığı yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.
Altın rezervlerini artıran bir diğer ülke de Çin olurken, bu ülke üçüncü çeyrekte 21,8 tonluk altın alımı gerçekleştirdi.
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Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi.
‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.
KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?: Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.
İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ: “Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.
ÖNCEDEN ALINMIŞ FIRIN RUHSATINI ZİYAN ETMEK İSTEMİYOR: Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da, “Kuyumcu ile fırın birlikte olmasının sebebi babamızın fikridir. Babam zor şartlar altında çalışmış ve kazanılmış olan hakkı sürdürmek istiyor. Bu yüzden de fırıncılığı da bırakamıyoruz. Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz” şeklinde konuştu.
EKMEK ALIP DÖVİZ BOZDURUYORLAR: Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu, kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen bazen ekmek alıyor” diyerek, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Vatandaşlar ve çevredekiler ise artık bu duruma alıştıklarını, hem ekmek hem de takı alışverişlerini aynı yerden yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, kuyumcuda ekmek satışını ilk defa görenlerin oldukça garipsediğini de belirttiler.
Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte 'ekmek' satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.
Altın fonları rekor kırmaya devam ediyor Altın bazlı yatırım fonları (ETF), söz konusu çeyrekte 258,2 ton altın alarak, portföyündeki altın miktarını rekor seviye olan 2 bin 855,3 tona yükseltti.
Son dört yılda miktar bazlı en yüksek artışın sağlandığı üçüncü çeyrekteki altın talebinde merkez bankalarının genişleyici para politikası önemli rol oynadı.
Söz konusu çeyrekte Kuzey Amerikalı fonların ellerindeki altın miktarı 184,9 ton artış kaydetti. Üçüncü çeyrekteki altın alım miktarının yüzde 71,6'sına denk gelen bu alım, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleriyle yakından ilgili olarak değerlendirildi.
Avrupalı fonlar, üçüncü çeyrekte 55,8 tonluk alım yaparken, Asya fonları rezervlerini bu dönemde 14,3 ton artırdı.
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Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla dedi.
Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı.
Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti.
Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı.
55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu.
Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor...
Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi.
'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var...
Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak diye konuştu.
GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI: Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar dedi.
SAHTE ALTINLARA DİKKAT: Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır...
Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır diye konuştu.
Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu.
Merkez bankaları altın almaya devam ediyor WGC'nin verilerine göre merkez bankaları altın talebindeki artışta kritik rol oynamaya devam ediyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 156,2 tonluk bir artış yaşandı. Yıl başından bugüne kadar toplamda 547,5 tonluk altın alımı yapıldı. Rapora göre son dönemde altın rezervlerini artıran merkez bankalarının başını Türkiye, Rusya ve Çin'in çekiyor.
Altın arzı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 1222,3 tona çıktı. Bu durum geri dönüşümde yaşanan yüzde 10'luk artıştan kaynaklandı.
Madenlerdeki altın üretimi 2018'in üçüncü çeyreğinde 883,3 ton iken, bu yılın üçücü çeyreğinde yüzde 1'lik düşüşle 877,8 tona geriledi.
Yılbaşından bu yana geri dönüşümden kazanılan altın miktarı da 963,1 tona ulaştı.
Rapora göre jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam etti. Altının ons fiyatı için 1.500 dolar önemli bir seviye haline geldi. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentisi ile ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı belirsizlikler risk iştahını azalttı ve altındaki trende destek verdi.
Raporun ele aldığı dönemde yaklaşık 17 trilyon dolar seviyesine çıkan negatif getirili tahviller de altını yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı haline getirdi.
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Yaz mevsiminde düğünlerin başlaması ile satışlarının yükselmesini bekleyen kuyumcu esnafı, piyasada yer alan sahte çeyrek altınlara dikkat çekti.
ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR: Sahte çeyrek altınları kuyumcuların satmadığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Devletin bastığı parayı başka kimse basamaz. 200 liralık banknot basan birisi 15-20 yıl ceza alıyor ancak sahte altın basan birisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor...
Bunu pirinçten imal ederek veya gümüşün üzerine kaplama yaparak satıyorlar. Biz kuyumcuların ne sattığını denetliyoruz. Bijutericiler bu tür sahte altınları satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.
BANKA KOMİSYONLARI YÜKSEK: Kredi kartına taksitle altın satışlarının yeniden başladığını hatırlatan Baransel, “Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde beklediğimiz işleri yapamadık. Kredi kartına 4 taksit yine geldi. Cebinde nakit parası olmayanlar da alışveriş yapabilecek...
Altın, bizim örf ve adetlerimizde olan bir şey. Düğünler de başlayınca alışveriş yükselecektir. Ancak bankaların komisyonları yüksek. Biz bin 600 liralık bir alışverişten 15 lira kazanıyoruz ama banka 40-50 lira komisyon alıyor” diye konuştu.
Baransel, önümüzdeki günlerde bazı bankalarla görüşerek düşük komisyon oranları ile anlaşabileceklerini de söyledi.
VATANDAŞ SAHTE ALTINI ANLAYAMAZ: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Mehmet Beşeli de Mayıs ayı itibariyle sezonun açılacağını ve satışların artmasını beklediklerini söyledi.
Düğünlerin başlaması ve gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın satışlarının artacağını ifade eden Beşeli, “Kredi kartlı alışverişte alınan komisyon olduğu gibi bankalara gidiyor. Bu kuyumcunun cebine giren bir para değil” dedi.
Piyasada yer alan sahte altınlardan da yakınan Beşeli, “Sahte altınlar düğün zamanları çıkıyor piyasaya. Bize getirdiklerinde biz anlıyoruz. Müşteri anlayamaz. Özellikle çeyrek altın ve bilezik şeklinde oluyor. Öyle birebir yapıyorlar ki bazen biz bile anlamakta zorlanıyoruz ama vatandaş bunun sahte olup olmadığını anlayamaz” diye konuştu.
SAHTE ALTINA YÜKSEK TALEP: Yine Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bijutericilik yapan Burak Konuklak, pirinçten ürettikleri çeyrek altın görünümündeki takılara talebin yüksek olduğunu dile getirdi.
Sattıkları ürünlerin piyasadaki çeyrek altınlarla birebir aynı olduğunu anlatan Konuklak, “Dar gelirli aileler ve altının alerji yaptığı kişiler bunları tercih ediyor...
Çeyrek altının birebirini 5 liraya satıyoruz. Üzerinde tuğrası ve Atatürk de var. Özellikle düğün dönemlerinde satışlarımız artıyor” dedi.
5 liraya çeyrek altın
İzmir'de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı, gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi. Sahte çeyrek altın satan bijuteri esnafı ise düğün sezonunda taleplere yetişemediklerini söyledi.