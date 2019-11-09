Türkiye altın rezervlerini artırmada dünya birincisi: Tarihin en yüksek altın alımını yaptık

İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ: “Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.