Türkiye araç parkı 23 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927’ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

661 BİN ARAÇ DEVREDİLDİ

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 54 bin 322 oldu. Nisanda devri yapılan toplam 661 bin 504 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,2’si dizel, yüzde 24,7’si benzin yakıtlı, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 otomobilin yüzde 18’inin Fiat, yüzde 16,1’inin Renault, yüzde 8,7’sinin Volkswagen, yüzde 6,9’unun Peugeot, yüzde 6’sının Hyundai, yüzde 5,4’ünün Toyota, yüzde 5,1’inin Ford, yüzde 4,2’sinin Dacia, yüzde 4’ünün Honda, yüzde 3,8’inin Nissan olduğu, yüzde 21,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

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