Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiye araç parkı 23 milyonu geçti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Türkiye araç parkı 23 milyonu geçti

Türkiye’de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 arttı. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927’ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜİK nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
TÜİK nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927’ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

661 BİN ARAÇ DEVREDİLDİ

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 54 bin 322 oldu. Nisanda devri yapılan toplam 661 bin 504 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,2’si dizel, yüzde 24,7’si benzin yakıtlı, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

  • Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 otomobilin yüzde 18’inin Fiat, yüzde 16,1’inin Renault, yüzde 8,7’sinin Volkswagen, yüzde 6,9’unun Peugeot, yüzde 6’sının Hyundai, yüzde 5,4’ünün Toyota, yüzde 5,1’inin Ford, yüzde 4,2’sinin Dacia, yüzde 4’ünün Honda, yüzde 3,8’inin Nissan olduğu, yüzde 21,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe drone’lu denetim
GÜNDEM
Trafiğe drone’lu denetim

Tasarrufun adı Dacia olacak
EKONOMİ
Tasarrufun adı Dacia olacak
Burası İslambol Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
PKK en iyi ortağımız

PKK en iyi ortağımız

ABD, PKK'lı teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor.
Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

'Dünyayı yöneten gizli hükümet' toplantısı bitti.

Tahliye edildi <br>3 gün sonra kaçtı

Tahliye edildi
3 gün sonra kaçtı

FETÖ'cü Yılmazer'in Almanya'dan iadesi istenecek.

Sonuna kadar savaşırız

Sonuna kadar savaşırız

Çin Savunma Bakanı Fenghe'den, ABD'ye gözdağı.
Azez'de terör saldırısı

Azez'de terör saldırısı

Teröristler iftar sonrası sivilleri hedef aldı.
Fransa'yı bekliyoruz

Fransa'yı bekliyoruz

Hazırlık sınavını geçtik sıradaki rakibimiz Fransa.
Yusufeli ve Keskin'de<br>AK Parti kazandı

Yusufeli ve Keskin'de
AK Parti kazandı

​3 ilçe ve bir beldede oy sayma işlemi sona erdi.
Sakarya'da deprem

Sakarya'da deprem

Hendek'te meydana gelen deprem ​İstanbul'da hissedildi.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Bir gün içerisinde tam bin 161 tır çıkış gerçekleştirdi
Şehitlere veda

Şehitlere veda

Şehidin babası: İntikamını torunlarım alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.