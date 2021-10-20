Ekonomi Türkiye Avrupaya 30 bin adet yük vagonu tekeri ihraç edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Avrupa’ya 30 bin adet yük vagonu tekeri ihraç edecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Avrupa Birliği’ndeki alıcılarla yapmış olduğu anlaşma kapsamında 30 bin adet yük vagonu tekerleği ihraç edecek.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye Avrupa’ya 30 bin adet yük vagonu tekeri ihraç edecek
Yük vagonu tekeri

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikanın tamamlanan sertifikasyon süreçleri ve gün geçtikte gelişen üretim kabiliyetleriyle birlikte yurt içi tedarikin ardından, demiryolu tekerleğinde ihracata da başladığı belirtildi.


Şirketin yıllık 200 bin adet demiryolu tekerleği üretme kapasitesine sahip olduğu belirtilerek, "Türkiye’nin ilk ve tek, bölgenin ise sayılı Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisine sahip şirketimiz, Avrupa Birliği bölgesindeki alıcılar ile varmış olduğu anlaşma sonucu 30 bin adet yük vagonu tekerleği ihraç edecek.2021 yılında yerli yük vagonu tekerleği ihtiyaçlarının tamamını karşılayarak ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandıran şirketimiz, milli servetimizin yurt dışına çıkmasını engellerken ihracatları ile de döviz girdisine katkı sağlamaktadır. Yıllık 200 bin adet demiryolu tekerleği üretim kapasitesine sahip fabrikamız, tamamladığı sertifikasyon süreçleri ile başta Avrupa pazarı olmak üzere demiryolu taşımacılığında kullanılabilecek yük vagonu tekerleklerini dünyaya ihraç edebilme yeterliliklerine sahip olmuştur" denildi.
Ülke ekonomisine katkı sağlanama devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "2022 yılında Avrupa Birliği bölgesine başlayacak olan ihracat sevkiyatlarımız sayesinde, şirketimizin ve ülkemizin üretim gücünü Avrupa’ya tanıtırken bir yandan da ülke ekonomimize katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Sadece demiryolu tekerleğinde değil, sahip olduğumuz ve Türkiye’nin ilkleri arasında yer alan demiryolu rayı, ağır profil ve 5,5-56 milimetre kangal ile demir ve çelik alanında ithalat ile mücadele etmeye devam ederken, ihracat ve pazarlama çalışmalarımız ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."
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