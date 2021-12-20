Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu başlıyor​: Azerbaycan’la stratejik anlaşmalar

İki kardeş ülke arasında süre gelen enerji iş birliğini daha da ileriye taşımak amacıyla, Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nun birincisi, 21-22 Aralık’da Bakü’de gerçekleştirilecek. Alınan kararla Enerji Forumu’nun biri Türkiye’de biri Azerbaycan’da olmak üzere yılda iki defa düzenlenmesi planlanıyor.

KARŞILIKLI YATIRIMLARA DEVAM

İki ülkenin karşılıklı olarak birçok alanda milyarlarca doları bulan yatırımları bulunurken, yapılacak enerji forumu ile yeni yatırımlara da kapı aralanacak.

Enerji Forumu kapsamında, ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla üzerinde mutabık kalınan alt sektörlerde çalışma grupları da oluşturuldu. Oluşturulan hidrokarbon ve petrokimya çalışma grubu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışma grubu, elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletimi çalışma grubu ve regülasyonlar çalışma grubu ile taraflarca ilgili kamu ve özel sektörün katılımı ile belirlenen alanlarda somut iş birliği adımlarının atılması sağlanacak.

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Çalışma Grupları son teknik toplantılarının ardından yapılabilecek iş birliklerine ilişkin raporları teslim edecek.

MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Forumun son gününde ise üst düzey kamu ve özel sektör katılımcılarının yer alacağı zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov eş başkanlıklarında bir iş birliği protokolü de imzalanacak. Bununla birlikte forum kapsamında, madencilik ve doğal gaz konularına ilişkin iş birliklerinin geliştirilmesini teminen çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Son anlaşma ekimde imzalandı

Azerbaycan ile son olarak bu yılın ekim ayında 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması imzalanmıştı. Zirve kapsamında yeni dönem anlaşmaların çerçeve modellerinin de görüşülmesi planlanıyor.

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