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Ekonomi

Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Bakanlardan 'ekonomide büyüme' mesajı: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldıkları zirveye ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu. Bakanlar yaptıkları paylaşımla 'ekonomide büyüme' mesajı verirken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

22:51 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Bakanlar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ekonomi Şurası sonrası değerlendirmede bulundu.

Bakanlar ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ekonomi Şurası sonrası değerlendirmede bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı değerlendirdi.

"Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız"

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."


"Ekonomimizin büyüme rotasını güçlendireceğiz"

Kacır, X'ten yaptığı paylaşımda, Yılmaz başkanlığında, TOBB'da Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ekonomimizin büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Altı saatlik toplantı ile iş dünyasının nabzı yoklandı

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un ev sahipliğinde, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, il ve ilçelerdeki beklentileri aktardıklarını bildirdi.

Finansmana erişimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyor. 6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.




#Türkiye Ekonomi Şurası
#TOBB
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Mehmet Fatih Kacır
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
#Rifat Hisarcıklıoğlu
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