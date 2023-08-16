Türkiye Ekonomi Şurası'na katılan Bakanlardan 'ekonomide büyüme' mesajı: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı değerlendirdi.

"Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız"

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda enflasyondan cari açığa, kamuda tasarruf tedbirlerinden yapısal reformlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk. Kararlı, sabırlı ve doğru politikalar ile ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."





Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın @_cevdetyilmaz başkanlığında, TOBB Başkanı Sn. @RHisarciklioglu ’nun ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Alparslan Bayraktar,… pic.twitter.com/doidVlNEhP — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 16, 2023

"Ekonomimizin büyüme rotasını güçlendireceğiz"

Kacır, X'ten yaptığı paylaşımda, Yılmaz başkanlığında, TOBB'da Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, "Ekonomimizin büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.





Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @_cevdetyilmaz başkanlığında, @TOBBiletisim'de Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldik.



Ekonomimizin büyüme rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla güçlendirmeye yönelik adımlar atacağız. ⚙️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/Y0D1uMylb1 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 16, 2023

Altı saatlik toplantı ile iş dünyasının nabzı yoklandı

Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB'un ev sahipliğinde, "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini, il ve ilçelerdeki beklentileri aktardıklarını bildirdi.

Finansmana erişimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası öngörülebilirlik istiyor, geleceğe dair yol haritası bekliyor. 6 saat süren faydalı, katılımlı ve çözüm odaklı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.





Ana gündem finansmana erişim…



Birliğimizin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın @_cevdetyilmaz, ekonomi yönetimindeki bakanlarımız ve Oda/Borsa Başkanlarımızla birlikte TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdik.



Reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini,… pic.twitter.com/HwJhF0ygcV — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) August 16, 2023







