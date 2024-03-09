Türkiye ekonomisi hak ettiğini alıyor: Fitch kredi notunu yükselti

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.





Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.





Açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.





Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.





İngiliz ekonomist Ash, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının "hak edildiğini" belirtti





Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.





Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.





Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.





Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.





Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.











