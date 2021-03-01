Ekonomi Koronavirüse rağmen Türkiye ekonomisi büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisine ilişkin dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Koronavirüse rağmen Türkiye ekonomisi büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9, yıl genelinde ise yüzde 1,8 büyüdü. Büyüme verisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ekonomisine ilişkin dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.
Türkiye ekonomisine ilişkin dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9, yıl genelinde ise yüzde1,8 büyüdü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılında %3,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %8,2 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılında %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı

2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 arttı

İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.

2020 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %33,0 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.

YÜZDE 7 BÜYÜME BEKLENİYORDU

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesi bekleniyordu.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
  • Geçen yılın birinci çeyrekte yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti.

SADECE TÜRKİYE VE ÇİN BÜYÜDÜ

Koronavirüs salgını küresel ölçekte büyüme tahminlerini alt üst etti. Yüzde 3,5 ve yüzde 4 arasında büyümesi beklenen küresel ekonomi yüzde 4,3 küçüldü. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği G20 ülkeleri arasında sadece Türkiye ve Çin büyüme kaydetti.

Pandemide sadece Türkiye ve Çin büyüdü
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Pandemide sadece Türkiye ve Çin büyüdü

G20 ÜLKELERİNİN 2020 PERFORMANSI

Çin + 2,3

Türkiye + 2*

Güney Kore - 1,2

Avustralya - 3

Rusya - 3,1

ABD - 3,6

Suudi Arabistan - 4,1

Brezilya - 4,5

Japonya - 4,8

Almanya - 5

Endonezya - 5,6

Kanada - 7,1

Güney Afrika - 7,2

Meksika - 9

İngiltere - 9,9

Hindistan - 9,6

Fransa - 9,8

İtalya - 8,8

İspanya - 11

Arjantin - 11

Avrupa Birliği - 6,4

Gelişen ülkeler - 2,6

BRİCS - 1,1

Dünya - 4,3

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