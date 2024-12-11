Türkiye Girişimci Buluşması için geri sayım başladı: Toplam ödül 1 milyon TL

”Türkiye genelinde gerçekleştirilen her türlü ekonomik mesele ile ilgileniyoruz. Gençlerin hayallerini işine dönüştürmesi için yatırımcılarımız ve geniş ağımızla birlikte elimizden gelen her imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi işini yaparak istihdama katkıda bulunan ve ülke ekonomisini kalkındıran gençler yetiştirebilmek, yetiştirilmesi için ülke çapında farkındalık kazanılmasını sağlamak en büyük gayemiz. Bir insanı iş insanı olarak yetiştirmek zor. Bir insanı cesaretlendirip, yol yordam gösterip, gerekirse finanse edip, mentörlük yapıp ‘senden iyi iş adamı olur’ deyip onun ufkunu açmak bize göre büyük bir iyilik. GİV olarak; bugüne kadar girişimcilik üzerine 5 bine yakın insana eğitim verdik. Bu ülkenin insanlarına, gençlerine gelin iş kurun, ülke böyle daha bağımsız olacak, tek amacımız bu”