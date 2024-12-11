Türkiye Girişimci Buluşması için geri sayım başladı: Toplam ödül 1 milyon TL

11. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam ödül 1 milyon TL.
Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri; Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) iş birliğiyle 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda (İstanbul) gerçekleştirilecek.
Girişimci İşadamları Vakfı tarafından, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirlikleri ile girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesi için düzenlenen
Türkiye Girişimci Buluşması, 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda (İstanbul) gerçekleştirilecek.
11. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam ödül 1 milyon TL
11. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam ödül 1 milyon TL
İki gün sürecek etkinlikte yer alacak panellerde alanın öncü isimleri gençler ve girişimcilerle tecrübe ve bilgilerini paylaşacak. Oturumların yanında B2B görüşmeler ve sergi alanının da yer alacağı etkinlikte girişimciler projelerini sergileme imkânına da sahip olacak. 11. GİV Girişimcilik Ödülleri ise 18 Aralık (2024 ) akşamında sahiplerini bulacak. Proje-Fikir Ödülleri, İş Planı Ödülleri, GİV Özel Ödülü, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Girişimci Akademisyen Ödülü, Uluslararası Proje Ödülü, Dijital Ekonomi Ödülü ve Basın Yayın Medya Ödülü olmak üzere toplam
11 kategoride 14 ödül verilecek. Toplam ödül miktarı 1 milyon TL olacak.
Etkinlik öncesinde buluşma hakkında açıklamalarda bulunan GİV Başkanı Mehmet Koç
“İstanbul Üniversitesi, TGSP ve TÜGVA iş birliği ile gerçekleştireceğimiz Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri programını bu sene ilk defa İstanbul Üniversitemizde organize ediyoruz. Akademik performansı, bilimsel yetkinliği ve öğrenci potansiyeliyle Türkiye’nin öncü üniversitelerinden biri olmaya devam eden İstanbul Üniversitesi; bu sene girişimcilik ekosistemine önemli katkı sunan Türkiye Girişimci Buluşması programına mihmandarlık yapıyor. Girişimci gençleri yatırımcılarla buluşturduğumuz Türkiye Girişimci Buluşması’nda bakanlık yetkilileri, başkanlıklar, yerel yöneticiler, Ar-Ge, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör, sanayi ve kamu kesiminin üst düzey idarecileri, akademisyenler ve basın yayın kuruluşlarının temsilcilerinin yanında yüzlerce projeleriyle bizlere başvuran onlarca genç girişimcilerimizi bir araya getiriyoruz. Bu girişimciler için gerçekten kaçırılmaz bir fırsat”
sözleriyle dile getirdi.
”Gençlerin girişimciliğe katkı sunan her türlü projesini destekliyoruz”
”Gençlerin girişimciliğe katkı sunan her türlü projesini destekliyoruz”
Girişimci İşadamları Vakfı olarak ülkede girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin gelişmesini sağlayarak insana, topluma, çevreye duyarlı girişimci gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Koç, şunları söyledi,
”Türkiye genelinde gerçekleştirilen her türlü ekonomik mesele ile ilgileniyoruz. Gençlerin hayallerini işine dönüştürmesi için yatırımcılarımız ve geniş ağımızla birlikte elimizden gelen her imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi işini yaparak istihdama katkıda bulunan ve ülke ekonomisini kalkındıran gençler yetiştirebilmek, yetiştirilmesi için ülke çapında farkındalık kazanılmasını sağlamak en büyük gayemiz. Bir insanı iş insanı olarak yetiştirmek zor. Bir insanı cesaretlendirip, yol yordam gösterip, gerekirse finanse edip, mentörlük yapıp ‘senden iyi iş adamı olur’ deyip onun ufkunu açmak bize göre büyük bir iyilik. GİV olarak; bugüne kadar girişimcilik üzerine 5 bine yakın insana eğitim verdik. Bu ülkenin insanlarına, gençlerine gelin iş kurun, ülke böyle daha bağımsız olacak, tek amacımız bu”
diyerek sözlerini tamamladı.
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