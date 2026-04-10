Türkiye için tarihi gün! Çağrı Bey sahaya indi: Bakanlık "Gücümüze güç katacak" diyerek ilan etti

Seda Ekinci
11:5610/04/2026, Cuma
Bakanlık: Çağrı Bey gemimizi Mogadişu Limanı’nda karşılıyoruz
Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek Çağrı Bey gemisi, Somali’nin Mogadişu Limanı’nda karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelişmeyi “tarihi bir gün” sözleriyle duyurarak, bu adımın hem Türkiye’nin enerji gücüne katkı sağlayacağını hem de Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı. Bakanlık, “Tarih yazacağız” ifadesiyle sürecin stratejik önemine dikkat çekti.

Türkiye, enerji tarihinde yeni bir sayfa açacak kritik bir adım attı. İlk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey gemisi, Somali’nin Mogadişu Limanı’nda karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek Çağrı Bey gemisinin Somali'nin Mogadişu Limanı'nda karşılanmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye’nin ve Somali’nin geleceği için bugün tarihi bir gün. İlk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey gemimizi Mogadişu Limanı’nda karşılıyoruz. Enerjimize güç katacak ve iki milletin ortak refahını inşa edecek bu dev adımla yeni bir tarih yazacağız
"
ifadeleri kullanıldı.





15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren talimat! Hobi bahçeleri yıkılmayacak mı, vaz mı geçildi?