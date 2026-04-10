Türkiye için tarihi gün! Çağrı Bey sahaya indi: Bakanlık "Gücümüze güç katacak" diyerek ilan etti

Bakanlık: Çağrı Bey gemimizi Mogadişu Limanı’nda karşılıyoruz
Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek Çağrı Bey gemisi, Somali’nin Mogadişu Limanı’nda karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gelişmeyi “tarihi bir gün” sözleriyle duyurarak, bu adımın hem Türkiye’nin enerji gücüne katkı sağlayacağını hem de Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurguladı. Bakanlık, “Tarih yazacağız” ifadesiyle sürecin stratejik önemine dikkat çekti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Türkiye’nin ve Somali’nin geleceği için bugün tarihi bir gün. İlk yurt dışı derin deniz sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey gemimizi Mogadişu Limanı’nda karşılıyoruz. Enerjimize güç katacak ve iki milletin ortak refahını inşa edecek bu dev adımla yeni bir tarih yazacağız
"
ifadeleri kullanıldı.
