tvnet
Burhanettin Duran "Çağrı Bey"Somali’ye ulaştı diyerek paylaştı: İlk derin deniz sondajı gerçekleşecek

Burhanettin Duran "Çağrı Bey"Somali’ye ulaştı diyerek paylaştı: İlk derin deniz sondajı gerçekleşecek

16:459/04/2026, Perşembe
G: 9/04/2026, Perşembe
İletişim Başkanı Duran'dan 'Çağrı Bey' paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan 'Çağrı Bey' paylaşımı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Yeni nesil sondaj gemisi ‘Çağrı Bey’in Somali’ye ulaşmasıyla birlikte, yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj operasyonu başlarken, bu hamlenin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, deniz deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali'ye ulaşmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda enerjide sınırlarını genişleten adımlarına bir yenisini ekliyor. Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey, yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirmek üzere Somali’ye ulaştı. Yaklaşık 288 gün sürmesi öngörülen bu operasyon, ülkemizin küresel enerji sahnesindeki etkinliğini pekiştiren kritik bir adım niteliğinde. Türkiye ile Somali arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin, enerji alanındaki bu çalışma ile daha da güçleneceğine inanıyor; bu sürecin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum"
dedi.


