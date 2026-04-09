Çağrı Bey Somali'de tarihi göreve hazır

Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin tarihi görev için Somali'ye ulaştığını açıkladı. Bayraktar, "Hem Türkiye’nin hem de Somali’nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz" dedi.
Bayraktar, "Hem Türkiye’nin hem de Somali’nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için Bismillah diyoruz." ifadesini kullandı.
