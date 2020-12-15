Beklenen adım bugün atılıyor: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni enerji hattı kuruluyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni enerji hattı için bugün imzalar atılıyor.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesini 44 günlük savaşın ardından Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasının ardından gündeme gelen adımlar da bir bir atılmaya başlıyor.

Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken, iki ülke arasında masada yapılan anlaşmaya sürpriz bir madde eklenmiş, Azerbaycan karadan tek bağlantısı olmayan Nahçıvan'a ulaşım koridoru kurmak için taraflardan söz almıştı.

Azerbaycan'ın karadan bağlantısı olmayan tek toprağı Nahçıvan'a bağlantı yolu açılacak.

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Bu sürpriz gelişmenin ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni enerji hatlarının kurulması da gündeme gelmişti.

YENİ BORU HATTI KURULUYOR

Söz konusu gelişmelerin ardından beklenen adımlardan ilki ise bugün atılıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir doğalgaz boru hattı kuruluyor.

Projeyle, 500 bin nüfusa sahip Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin yıllık yarım milyar metreküp doğalgaz ihtiyacı karşılanmış olacak.

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Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hat ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak.

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İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hattın mutabakat zaptı bugün her iki ülkenin de enerji bakanlarının katılacağı törende imzalanacak.

Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılınacak.

Bu projeyle, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP doğalgaz hatlarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.

İRAN ÜZERİNDEN SAĞLANIYORDU

Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ardından Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan doğalgaz boru hattı işlevsiz hale gelmişti. İşgalin ardından Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı İran üzerinden sağlanıyordu.