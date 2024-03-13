Türkiye ile Küba arasında 'çifte vergi ve kaçakçılığının önlenmesi' anlaşması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, anaç koyun keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık desteklerinin bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.