|
Ekonomi

Türkiye ile Küba arasında 'çifte vergi ve kaçakçılığının önlenmesi' anlaşması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye ve Küba arasında çifte vergilendirme ve vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.

15:47 - 13/03/2024 Çarşamba
DHA
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek - Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek - Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Küba Cumhuriyeti hükümeti arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002, ikinci tur müzakereleri 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması, 13 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır.


Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Sayın Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşma, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır" denildi.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Türkiye
#Küba
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?