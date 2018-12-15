Türkiye ilk adımı attı: Kızıldeniz’de altın aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü üzerinden kurduğu MTA Company Limited ile yurtdışında maden arama ve işletmeciliğine yönelik ilk somut adımları atarak Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında Sudan’da bin 325 kilometrelik alanda maden arayacak. Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldı.

Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildi.

Türkiye'nin maden haritası ortaya çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yurt içindeki maden rezervlerinin belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, karadan ve havadan jeofizik araştırmalarla Türkiye’nin maden haritasının önemli bir bölümünü ortaya çıkardıklarını kaydetti.

İl adım Sudan'da atıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakan Dönmez, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmaların sonucu MTA’da bilgi birikimin olduğunu vurgulayarak, “Mevcut bilgi birikimini artık yurt dışına taşımak istedik. Çünkü Türkiye madencilik faaliyetlerindeki bilgi ve tecrübe farkıyla bölge ülkeleri arasında farklılaşıyor. Bu potansiyeli güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimi için çevre ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Madencilikte de ilk adımı Sudan’da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi.

450 adet numune toplandı

Dönmez, Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldığını belirterek, 450 adedin üzerinde numunenin toplandığını ve detaylı bir değerlendirmeden geçirdiklerini söyledi.

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Kızıldeniz'de altın aranacak

Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildiğini kaydeden Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yılki Sudan ziyaretinde Sudan Hükümetiyle “Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İş Birliği Projesi Anlaşması”nı imzalandığını hatırlattı.

3 yıl sürecek

Her iki ülkenin de isteğiyle sürecin oldukça hızlı ilerlediğini ve iş birliği anlaşmasının hemen ardından MTA Company Limited ve GRAS (Sudan Jeoloji Araştırma Kurumu) arasında söz konusu iki sahada altın madeni aranmasına ilişkin imtiyaz anlaşmasının imzalandığını anlatan Dönmez, “Böylece MTA tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı sahibi oldu. Anlaşmayla iki saha MTA Company Limited’e devredildi. MTA Company Limited’e devredilen 2 sahanın önümüzdeki dönem havadan jeofizik çalışmalarıyla birlikte detay maden jeolojisi çalışmalarına geçeceğiz” diye konuştu. Dönmez arama çalışmalarının 3 yıl süreceğini belirterek, “3 yıl sürecek arama aşamasından sonra işletme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir şirket daha kuracağız. Kurulacak yeni şirket Sudan vatandaşlarına da istihdam olanağı sunacak. Biz Sudan’da ilk adımı attık. Başka ülkelerde de bunun devam gelecek” dedi.

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