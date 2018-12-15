Ekonomi Türkiye ilk adımı attı Kızıldenizde altın aranacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Türkiye Kızıldeniz’de altın arayacak

Türkiye ilk adımı attı: Kızıldeniz’de altın aranacak

Türkiye maden arama faaliyetlerini sınır dışına da taşıyor. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü nezdinden ilk adım Sudan’da atıldı. Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahada arama yapmak için imzalar atılırken, MTA tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı da alınmış oldu.

Diğer
Kızıldeniz'de altın aramak için imzalar atıldı.
Kızıldeniz'de altın aramak için imzalar atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü üzerinden kurduğu MTA Company Limited ile yurtdışında maden arama ve işletmeciliğine yönelik ilk somut adımları atarak Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında Sudan’da bin 325 kilometrelik alanda maden arayacak. Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldı.

  • Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildi.

Türkiye'nin maden haritası ortaya çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yurt içindeki maden rezervlerinin belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını belirterek, karadan ve havadan jeofizik araştırmalarla Türkiye’nin maden haritasının önemli bir bölümünü ortaya çıkardıklarını kaydetti.

İl adım Sudan'da atıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakan Dönmez, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmaların sonucu MTA’da bilgi birikimin olduğunu vurgulayarak, “Mevcut bilgi birikimini artık yurt dışına taşımak istedik. Çünkü Türkiye madencilik faaliyetlerindeki bilgi ve tecrübe farkıyla bölge ülkeleri arasında farklılaşıyor. Bu potansiyeli güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimi için çevre ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Madencilikte de ilk adımı Sudan’da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi.

450 adet numune toplandı

Dönmez, Sudan’daki 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları yapıldığını belirterek, 450 adedin üzerinde numunenin toplandığını ve detaylı bir değerlendirmeden geçirdiklerini söyledi.

REKLAM
  • Kızıldeniz'de altın aranacak
  • Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verildiğini kaydeden Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yılki Sudan ziyaretinde Sudan Hükümetiyle “Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İş Birliği Projesi Anlaşması”nı imzalandığını hatırlattı.

3 yıl sürecek

Her iki ülkenin de isteğiyle sürecin oldukça hızlı ilerlediğini ve iş birliği anlaşmasının hemen ardından MTA Company Limited ve GRAS (Sudan Jeoloji Araştırma Kurumu) arasında söz konusu iki sahada altın madeni aranmasına ilişkin imtiyaz anlaşmasının imzalandığını anlatan Dönmez, “Böylece MTA tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı sahibi oldu. Anlaşmayla iki saha MTA Company Limited’e devredildi. MTA Company Limited’e devredilen 2 sahanın önümüzdeki dönem havadan jeofizik çalışmalarıyla birlikte detay maden jeolojisi çalışmalarına geçeceğiz” diye konuştu. Dönmez arama çalışmalarının 3 yıl süreceğini belirterek, “3 yıl sürecek arama aşamasından sonra işletme aşamasına geçeceğiz. Bu aşamada faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir şirket daha kuracağız. Kurulacak yeni şirket Sudan vatandaşlarına da istihdam olanağı sunacak. Biz Sudan’da ilk adımı attık. Başka ülkelerde de bunun devam gelecek” dedi.

Japon yapıştırıcısı ile ölüm oyununa EPDK el attı
EKONOMİ
Japon yapıştırıcısı ile ölüm oyununa EPDK el attı

Kanser haberi hisselere dip yaptırdı
EKONOMİ
Kanser haberi hisselere dip yaptırdı

/**/
İsrail barbarlığı

İsrail barbarlığı

​Bir oğlu şehit olan, 5 oğlu hapse atılan Filistinli kadının evini yıktılar.
Kızıldeniz'in altınlarını Türkiye çıkaracak

Kızıldeniz'in altınlarını Türkiye çıkaracak

Türkiye, maden arama faaliyetlerini sınır dışına da taşıyor.
Irak'ı uyardık operasyon sürecek

Irak'ı uyardık operasyon sürecek

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat yönetimine 'Sincar' tepkisi.
İnternete güven damgası

İnternete güven damgası

​Bakan Pekcan duyurdu: Yeni dönem başladı.
Hepsi temizlendi

Hepsi temizlendi

Teröristlerin sığınağı 5 mağaraya operasyon.
Ölüm oyununa EPDK el attı

Ölüm oyununa EPDK el attı

​Japon yapıştırıcısı ile vatandaşın hayatını tehlikeye atıyorlar.
Sıcaklık artıyor

Sıcaklık artıyor

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havaya kısa bir mola.
ABD’nin burnunun dibini vurduk

ABD’nin burnunun dibini vurduk

​TSK, Karacak dağını vurarak stratejik bir hamle yaptı.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Tümör sandılar çay kaşığı çıktı

Kablo, kaşık, eldiven: Doktorları bile şaşırttı.
Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim

Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim

​Ankara'daki tren kazası ile ilgili sorguda itiraf etti.
30 yıl içinde bekleniyor

30 yıl içinde bekleniyor

Deprem uzmanından İstanbul için uyarı.
Vizyonu Yanal'mış!

Vizyonu Yanal'mış!

​Ali Koç geri adım attı, ikinci Yanal dönemi başladı.
​PKK'yı operasyon korkusu sardı

​PKK'yı operasyon korkusu sardı

Teröristler Afrin'dekinden daha büyük hezimet yaşayacak.
KriptoFETÖ'cüler kaçamadı

KriptoFETÖ'cüler kaçamadı

219 asker için gözaltı kararı çıkartıldı.
Öğrencileriuğurladı

Öğrencileriuğurladı

​YHT kazasında hayatını kaybeden Prof. Albayrak toprağa verildi.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.