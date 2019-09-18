'Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Forumu'ndaki konuşmasında, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 27'nci Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın çok verimli çıktıları olacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu düzeyde seyrettiğini dile getiren Pekcan, "İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Her iki ülkenin hükümet yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması yönünde destekler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş dünyamıza ikili ticaret anlaşmalarımız ile Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan yararlanmalarını öneriyorum. Tercihli Ticaret Anlaşması'nda Türkiye'nin 125 ihraç ürününden 68'i yasak kapsamına alındı, 3'üne de tarife kotası koruma önlemi uygulandı. Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den ticaretinin önü açılacak. Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak."

"Yaptırımlardan en fazla etkilenen ülke Türkiye"

Taraflar arasındaki ticaret hacminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığına dikkati çeken Pekcan, 2019'da da yüzde 30 gerileme olduğunu ifade etti.

Pekcan, Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin 5 Kasım 2018 itibarıyla yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti.

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Türkiye'nin her zaman İran halkının yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Pekcan, ikili ticareti aynı çabayla sürdüreceklerini kaydetti.

"İran'da 166 firmamız var"

Pekcan, İran'da faaliyet gösteren 166 Türk sermayeli firma bulunduğunu bildirerek, bu firmaların İran'daki yatırımlarının tutarının 1,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türk firmalarının, yaptırımlar döneminde de tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini devam ettirdiğini dile getiren Pekcan, söz konusu firmaların İran'daki yatırımlarına daha fazla kolaylık gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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