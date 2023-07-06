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Ekonomi

Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatla yükselişini sürdürüyor: Yılın ilk altı ayında 17,3 milyar dolar ihracat yapıldı

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında da otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 13,7 artışla 17 milyar 337 milyon dolar oldu. Öte yandan, bu yıl 3. kez 3 milyar doların üzerinde ihracata imza atıldı.

14:11 . 6/07/2023 Perşembe
AA
2023 yılında 3. kez 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

2023 yılında 3. kez 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Binek otomobil ihracatı yüzde 12 artarak 984 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 10 artarak 419 milyon dolar, otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yüzde 45 artarak 205 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 27 artarak 178 milyon dolar oldu.


En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Haziranda ülkeler bazında en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı. Fransa'ya haziran ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 400 milyon dolar oldu.


Sektörün en büyük pazarı olan ancak haziranda ikinci sırada yer alan Almanya'ya ihracat da yüzde 4 azalışla 388 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü en büyük pazar Birleşik Krallık'a ihracat 284 milyon dolar oldu.


Ülke grubu bazında yüzde 68 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği'ne yüzde 10 artışla 2 milyar 43 milyon dolar ihracat yapıldı.




"Bu yıl 3. kez 3 milyar doların üzerinde ihracata imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yıl 3. kez 3 milyar doların üzerinde ihracata imza attıklarını vurguladı.

Haziran ayında otobüs, minibüs, midibüs ve çekiciler ihracatında önemli artışlar yaşandığını belirten Çelik,
"Ülkeler bazında da İspanya, Slovenya, Rusya ve İsrail'e çift haneli artış kaydettik."
ifadesini kullandı.


#İhracat
#Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
#otomotiv
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