Türkiye turizmde rekora koşarken gelirini de son 5 yılda yüzde 9,71 artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin turizm geliri toplam 41 milyon 618 bin turistin ağırlandığı 2015'te yaklaşık 31 milyar 465 milyon dolardı. Bu rakam, terör saldırıları, Rusya ile o dönem yaşanan kriz ve çevre ülkelerdeki kaosların etkisiyle 2016'da geriledi. O yıl turist sayısı 31 milyon 365 bine düşerken 22 milyar 107 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Son 3 yılda ise turist sayısı ve turizm gelirlerinde düzenli artış gerçekleşerek, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin turist ve turizm gelir rekoru kırıldı.

Türkiye, 2017'de 38 milyon 620 bin turistten 26 milyar 283 milyon dolar gelir elde etti.

2018'de ise 45 milyon 628 bin turist ziyarete gelirken, 29 milyar 512 milyon dolarlık gelir kayıtlara geçti.

Geçen yıl da 51 milyon 860 bin turist ağırlandı ve 34 milyar 520 milyon dolarlık gelir sağlandı. Böylece, 2019'da Türkiye'nin turizm geliri 2015 yılına kıyasla yüzde 9,71 artarken, 2018 göre yaklaşık yüzde 17'lik artış kaydederek rekor seviyeye ulaştı.

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Yabancılardan gelirde büyük artış

Yabancılardan elde edilen gelir de bu dönemde artış kaydetti. 2015'te yabancılardan 25 milyar 438 milyon dolarlık gelir elde edilirken geçen yıl bu rakam yüzde 12,8 artışla 28 milyar 704 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde yurt dışında ikamet eden vatandaşların ziyaretlerinden elde edilen gelir ise yüzde 2,6 gerileyerek 5 milyar 843 milyon dolardan yaklaşık 5 milyar 688 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde kişi başı harcama ve ortalama geceleme sayısında da düşüş oldu.

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2015'te turistlerin kişi başı harcaması 756 dolarken, geçen yıl bu rakam 666 dolarda kaldı. Ortalama geceleme sayısı 2015'te 10,1 gün iken 2019'da 9,9 gün olarak kayıtlara geçti.

FOTOĞRAF 29 Büyükçekmece gölünde su seviyesinin düşmesinin ardından Çakmak Hattı'nın bir bölümü daha gün yüzüne çıkmıştı. Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, yakın tarihimizin izlerini taşıyan bu yapı sisteminin korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Yücel şunları söyledi: Biz dernek olarak bu tarihi eserimize sahip çıkılmasını ve korunmasını istiyoruz. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız Majino Hattı’nın bir benzeri Fevzi Çakmak tarafından Terkos Gölü yakınlarından başlayıp Büyükçekmece'ye kadar iki hat şeklinde yapılmıştır... Bu hatların da bir kısmı büyük, bazıları da küçük olan askeri koruganlar, yani mevziler vardır. Mareşal Çakmak’ın adını taşıyan Çakmak Hattı için makineli tüfek, top yuvaları ve askerlerin barınacağı yerler ile tünellerin içerisinde raylı sistemler yapıldı... Koruganlar birbirlerine raylı tünel sistemiyle bağlandı. İnşaat sırasında soğuktan çok sayıda asker şehit düştü. Ancak Almanlar Yunanistan'a kadar gelerek Türkiye'ye saldırmaktan vazgeçti... O tarihlerde Türkiye'nin bir yılda ürettiği 350 bin ton çimentonun hepsi bu çalışma için kullanıldı. Savunma hattı seneler içerisinde unutulup gitti. Tarih sahnesinde kendine yer edinmiş bu yapı kaderine terk edilmiş durumda.” KADERİNE TERK EDİLMİŞ DURUMDA <BR> <BR> Büyükçekmece Gölündeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte su altında kalan kısımları ortaya çıkan Çakmak Hattı, Büyükçekmece sahilinden, Karadeniz kıyılarına kadar bir savunma hattı olarak Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılmış. Çakmak hattı olarak da bilinen hat beton siperler, tankları durdurmak için yapılan engeller ve cephane sevkiyatı için yer altından siperleri birbirine bağlayan tünellerden oluşuyor. Günümüzde ise Çakmak hattının siperleri ve tünelleri kaderine terk edilimiş durumda. Çatalca’dan Büyükçekmece’ye kadar uzanan hatta bulunan koruganların durumu içler acısı. Düşmandan korunmak için inşa edilen yapıların duvarlarına yazılar yazılmış, içleri çöp yığınları ile doldurulmuş durumda. Bir çoğu tarlalar arasında kalan beton siperlerin demirden yapılan kapıları ise kimliği meçhul kişiler tarafından sökülerek çalınmış bir halde. KİLOMETRELERCE YER ALTINDA TÜNELİN DE DURUM AYNI <br< <br> Makineli tüfek yuvası olarak kullanılan beton siperleri, yer altından birbirine bağlayan tünellerde de benzer durumlar yaşanıyor. İçlerinde cephane taşıyan küçük vagonların çalışması için ray döşenen bu tüneller de günümüzde kaderine terk edilmiş. Birçoğunun girişleri zaman içinde toprak ve bitki örtüsüyle kapanan tünellerde bulunan rayların bir bölümünün define arayan kişiler tarafından çalındığı bildiriliyor. Kalan raylar ve vagonlar ise korumasız şekilde kaderlerini bekliyor. 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi 'Unutulan' savunma hattı kaderine terk edildi: Turizme kazandırılması isteniyor İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarında bulunan ve 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından, gelebilecek bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan savunma hattı, ilgisizlikten adeta harabeye döndü. "Çakmak hattı" olarak bilinen savunma sisteminde koruganların duvarlarına yazılar yazılmış, içleri çöp yığınları ile doldurulmuş durumda. Hattın, turizme kazandırılması isteniyor.

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"Türkiye turizmde büyük başarılar elde etti"

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, son yıllardaki turizm politikaları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin turizmde büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Turizmciler olarak 2019'da 51 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akman, "2020 için 58 milyon turist ve 40 milyar dolardan fazla turizm geliri hedefi belirlendi. Bu rakamların da yakalanarak dünya turizminde Türkiye'nin marka olacağına ve ilk 5'e gireceğimize inancımız tam." dedi.