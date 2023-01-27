|
Ekonomi

Türkiye Uzay Ajansı 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı alacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edecek.

09:24 . 27/01/2023 Cuma
AA
TUA (ARŞİV)

TUA (ARŞİV)

Başkanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak ve uzay teknolojileri uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, giriş sınavıyla uzay teknolojileri uzman yardımcısı alınacak.

Buna göre, mekatronik, bilgisayar, kimya, fizik, elektronik, harita ve malzeme mühendislikleri alanlarında birer, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında bir, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde iki olmak üzere toplam 10 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Başvurular 6 Şubat'a kadar e-Devlet üzerinden
"Türkiye Uzay Ajansı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı"
(
) adresinden elektronik ortamda kabul edilecek.

2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) istenilen puan türünden en yüksekten başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday içine giren ve oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar giriş sınavına alınacak.



#Resmi Gazete
#Türkiye Uzay Ajansı
#uzay teknolojileri uzman yardımcısı
#TUA
2 saat önce
default-profile-img
Türkiye Uzay Ajansı 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı alacak
EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Osmanlı'da basılan ilk kitap 'Vankulu Lugatı' Küçükçekmece'de sergileniyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.