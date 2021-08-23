Milli Uzay Programı'nda hedeften sapmadık

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'na ilişkin, “Her bir hedef için çalışmalara devam ediyoruz” dedi. Belirlenen 10 hedefin hepsinde adımları attıklarını anlatan Yıldırım, “Elbette bazı konular biraz zaman istiyor. Ay ve astronot programı gibi büyük hedeflerde bazı adımları atmak biraz zaman alabilir ama programdan şaşma yok. Çalışmaların verimini de almaya başladık. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında uluslararası ilişkiler bazında da yaptığımız çalışmaların etkilerini görüyoruz” diye konuştu. Yıldırım, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye’de bu belirlenen uzay programının uygulanacağını, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini dile getirdi.

2023 YILINDA AYA ULAŞACAĞIZ

Türkiye’nin uzay programında 2023 yılının önemine dikkat çeken Yıldırım, “2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Özellikle ay misyonu kapsamında aya ulaşma hedefliyoruz. Bir başka hedef ise yine 2023 yılı için bir Türk vatandaşını ilk defa uluslararası uzay istasyonundan uzaya göndererek bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamak istiyoruz. Bu iki hedefi de 2023 yılında gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefin içerisinde uzay havası, ekosistem geliştirmesi, gözlem kapasitesi, uzay limanı kurulması gibi çok sayıda program bulunduğuna dikkat çekti.

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Hüseyin Serdar Yıldırım

SAVUNMADA YAPTIK UZAYDA DA YAPARIZ

Hüseyin Serdar Yıldırım, uzay çalışmaları konusunda ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin birinci lig olarak kabul edildiğini ifade etti. Bu ülkelerin, uzayla ilgili çalışmaları tek başına yaptığını aktaran Yıldırım, “Bu birinci ligdeki ülkelere yetişmemiz için daha biraz zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz, devletimizin desteği tam” dedi. En büyük eksiğin insan kaynağı olduğunu ifade eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Aradaki farkı daha hızlı kapatabileceğimiz düşüncesindeyim. Savunma sanayisinde görüldüğü gibi uzayda da bunu başarabileceğimize inanıyorum.”

TÜRKSAT 6A 2022'DE FIRLATMAYA HAZIR

Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını ve yörüngesine yerleştiğini hatırlatan Yıldırım, sırada Türksat 5B uydusunun olduğunu vurgularken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iki uydu da yurt dışında imal edilmiş uydulardı ancak yerlilik oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğu Türksat 6A haberleşme uydusunu, 2022’de fırlatmayı planlıyoruz. Bir de İmece uydumuz var, o da yakın yörüngeye yerleşecek ve gözlem yapacak. Bunlar yerli katkıyla hazırlanan ürünler. 6A uydusunda şu anda uçuş modeli çalışılıyor. Artık son safhaya gelindi, entegrasyonu yapılıyor. Birçok testi var ama hepsinin yetişeceğini öngörüyoruz.”

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