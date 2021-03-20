Türkiye'de bir ilk: Türkiye'nin en geniş tüneli açılıyor

Eşme ilçesi Ahmetler Köyü yakınlarındaki tünel açma törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürü Eray Ünal, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın ile davetliler katıldı.



Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi, Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli kazı çalışmalarında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir tünelin kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Ulaştırma ve haberleşme de bu süreçte büyüyen ekonomimizin itici gücü olarak görülmüş, dünya ölçeğinde, muazzam bir hamle hayata geçirilmiştir. Bu hamleyle, şehirlerimize ekonomik ve sosyal canlılık kazandırılması kadar Türkiye'nin her modda dünya ile bağlantılarının güçlendirilmesine öncelik verilmiştir. Bu süreçte her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demiryolu alanında çok büyük yatırımlar ve inovasyonlar yapılmıştır.

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Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 18.8'ini demiryollarına aktardık. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde her ne kadar demiryoluna önem verilmişse de 1950-2003 yılları arasında sadece 945 kilometrelik yeni demiryolu hattı yapılmıştır. Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demiryolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demiryollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demiryollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdik ve Demiryolu Reformu'nu başlattık" dedi.

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'TÜRKİYE, DÜNYANIN SEKİNCİ,

AVRUPA'NIN ALTINCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ OLDU'



"Halkımızın yarım asır boyunca sürat demiryolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmekte Cumhurbaşkanı liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip oldu" diyen Bakan Karaismailoğlu, "2009 yılında hizmete açtığımız ilk projemiz olan Ankara-Eskişehir YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattından bugüne yaptığımız çalışmalarla Türkiye, dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldi. Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatları da yüksek hızlı tren hizmetini halkımız için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdi. Öyle ki, bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" diye konuştu.



"ANKARA-SİVAS YHT HATTI HAZİRAN'DA AÇILIYOR"



Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren anlamında çok önemli, büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ve Kapıkule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas hattımızda sona yaklaştık. Hattımızda son testlerimizi yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" dedi.

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Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların hızla ve başarıyla sürdüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında 41 kilometre uzunluğunda 49 tünel açılacak. 23.1 kilometre uzunluğunda 56 viyadük inşa edilecektir. Toplam 115.8 milyon metreküp kazı, 47.9 milyon metreküp dolgu yapılacaktır. Şu ana kadar altyapı işlerini yüzde 42.43 oranında tamamladık. 12 bin 800 metre uzunluğunda 14 adet tünel açtık. 10 bin 150 metre uzunluğunda 18 adet viyadük inşa ettik. 66 milyon metreküp kazı yaptık ve 47.9 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik. Bugün de sizlerin huzurunda, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattımızın Eşme-Salihli kesiminin en uzun tüneli olan 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin kazısına başlayacağız" şeklinde konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu, tünel ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "13.70 metre genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demiryolu tüneli açıyoruz. Bu tüneli, kazı çapı 13.77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Üstelik hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız. Normal şartlarda konvansiyonel metot ile sadece ana tünel 24 ay içerisinde bitebilecekken, biz hem ana tünel hem de güvenlik tünelini 12 ayda bitireceğiz" dedi.

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'TEKNOLOJİYİ ÜRETEN, GELİŞTİREN VE İHRAÇ EDEN KONUMA GELDİK'



Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak, projeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Artık teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden konuma geldik. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda gece gündüz çalışıyoruz. Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel havacılığın merkez üslerinden biri yaptık. THY'miz dünyanın en değerli markalarından biri haline geldi" ifadelerini kullandı.



Bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Açtığımız her tünel, her köprü, her otoyolun, bizleri Türkiye'nin güçlü ve parlak geleceğine bir adım daha yaklaştırdığına inancımız tamdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ederek, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini sağladık. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin'e, Rusya'ya seyahat ediyor. Asrın projesi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev prestij ulaşım projesini bitirdik ve halkımızın hizmetine verdik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çukurova ve Rize -Artvin Havalimanları, Ankara-Sivas, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi nicesine de devam ediyoruz. 5A uydumuzu sene başında uzaya gönderdik. Halihazırda 5B için gün sayıyoruz. Bir yandan da 6A uydumuzun montaj işlemlerini yürütüyoruz. İnşallah her daim aynı gayret ve kudretle halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu, tünelin açma çalışmalarını butona basarak başlattı. Ardından da Türkiye'nin en geniş tünelini açacak olan TMB makinesini inceledi. Bakan Karaismailoğlu törenin ardından Eşme Belediyesi ile Ulubey Belediyesi'ni ziyaret etti.

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FOTOĞRAF 19 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. dedi. Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı. Bilet almaya gelen yolcularla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, tren seferlerinin, normalleşme süreciyle bu sabah yeniden başlatıldığını belirterek ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirildiğini ifade etti. Kovid-19 nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, araya giren sosyal mesafelerin, tedbir amaçlı yaşanan kısıtlamaların sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini söyledi. Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir. sözlerini anımsattı. Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde, vaka görülmediği halde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülkeyle seferleri durdurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı. Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ülke olarak büyük ve takdir edilen başarı sağladıklarını vurgulayarak artık normalleşme sürecine girildiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadıklarını ve böylece hedeflerden şaşmadıklarını kaydetti. Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT’nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi. Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır. Karaismailoğlu, yeni süreçte vatandaşların da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek.Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi. Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti. Karaismailoğlu, Kovid-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak YHT seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin de başarıyla uygulanacağına inandığını dile getirerek Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır. diye konuştu. Bakanlık olarak Türkiye'nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirdiklerini, güçlendirdiklerini ve geleceğe taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 724 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla dünyayla Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz. değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin en önemli değerlerinden TCDD'nin de yeni projeleri ve çağı yakalayan yüzüyle kendilerini gururlandırdığını belirten Karaismailoğlu, geçmişten bugüne Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve bölgeyle yakınlaştırarak, demir ağları sosyal ve ekonomik bağlara dönüştüren büyük bir marka olan TCDD'nin kısa vadede, iddialı projelerini tamamlayarak, yük ve yolcu taşımada, teknoloji destekli, çok modlu, çağa uygun, uluslararası bir ulaşım vizyonunu hayata geçirmek hedefiyle yoluna devam ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, kademeli normalleşmeyle bugünleri aşacaklarını dile getirerek salgın sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerini sürdürdüklerini bildirdi. Trene binerek yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı. Yüksek hızlı trende iki ay sonra ilk sefer Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan yüksek hızlı tren seferleri de bu sabah yeniden başladı. Tren, Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti.

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