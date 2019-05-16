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Ekonomi Türkiyede enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekliyoruz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak düşmesini bekliyoruz'

Moody’s EMEA Ülke Riskleri Grubu Direktörü Lemay, Türkiye’deki enflasyona ilişkin, "Enflasyonun kademeli olarak azalmasını, bu yılın sonunda yüzde 18,5’e gerilemesini bekliyoruz. 2020’de ise enflasyonun daha da azalarak yüzde 13’e gerilemesini öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Moody’s direktöründen dikkat çeken enflasyon yorumu.
​Moody’s direktöründen dikkat çeken enflasyon yorumu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluş Moody’s, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Riskleri Grubu Direktörü Yves Lemay, Türkiye’de enflasyonun kademeli olarak azalmasının beklediğini söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Moody’s Gelişen Piyasalar Zirvesi'nde sorularını yanıtlayan Lemay, “Enflasyonun kademeli olarak azalmasını, bu yılın sonunda yüzde 18,5’e gerilemesini bekliyoruz. 2020’de ise enflasyonun daha da azalarak yüzde 13’e gerilemesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

EMEA Ülke Riskleri Grubu Direktörü Yves Lemay

"2020 yılında ekonomik iyileşmenin pozitif büyümeye dönmesini bekliyoruz"

Büyüme öngörülerine de yer değinen Lemay, ekonomi cephesinde, bu yılın sonunda yüzde 2 daralma öngördüklerini, 2020’de ise ekonominin kademeli olarak iyileşmesini ve yüzde 2 seviyesinde büyümesini beklediklerini kaydetti.

Lemay konuşmasına şöyle devam etti:

“Çeyreksel bazda, ekonomik aktivitede kademeli bir iyileşme bekliyoruz. Bu bizim gelecek sene yüzde 2,0 seviyesinde ekonomik büyüme beklentimizi açıklıyor. Bizim tahminlerimize göre, ekonomik daralma bu yılın bir noktasında hafifleyecek. 2020 yılında ekonomik iyileşmenin pozitif büyümeye dönmesini bekliyoruz.”

  • Moody’s’in değerlendirmesine göre kurumsal gücün azaldığı ve dikkate değer zorlukların mevcut olduğunu belirten Lemay, bu durumun politika belirsizliğine ve dışsal hassasiyetlere neden olduğunu kaydetti.

"Borcun GSYH’ye oranı görece sağlıklı"

Lemay, “Moody’s’in perspektifi açısından temel önemde olan, Türkiye’nin gelecekteki reyting istikametinin belirlenmesi açısından Türkiye’nin geniş çaplı, kapsamlı, güvenilir bir ekonomik planın ortaya koyma kapasitesi” diye konuştu.

Türkiye ekonomisini güçlü yanlarına da değinen Lemay, “Türkiye’nin ekonomik çeşitliliği, büyüklüğü, genç iş gücü ve hükümetin bilanço tablosu, ekonominin güçlü yönleri arasında. Bilanço tablosunda borcun GSYH’ye oranı görece sağlıklı. Biz bunun bu yıl yaklaşık yüzde 35’e çıkmasını bekliyoruz. Küresel bazda, bu görece düşük bir seviye. Ekonominin büyüklüğü, çeşitliliği, dinamizmi ve hükümetin görece olumlu borç ölçütleri. Bunlar reyting tarafından içerilen ekonominin iki güç kaynağı durumunda.” ifadelerini kullandı.

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