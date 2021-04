Türkiye'de her yıl 7.7 milyon ton gıdayı israf ediyoruz 2021 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, dünya genelinde her yıl yapılan toplam gıda israfı 931 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Gıda israfında dünya ülkeleri arasında 3. sırada yer alan Türkiye’de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl kişi başına da 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı saptandı.

Haber Merkezi 22 Nisan 2021, 13:35 Son Güncelleme: 22 Nisan 2021, 14:40 DHA